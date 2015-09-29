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Фасады уфимских домов будут украшать талантливыми граффити

29 сентября 2015, 16:09
В столице Башкирии намерены популяризировать street-арт и во всех семи городских районах оформить фасады домов в стиле граффити. Художественно-оформительский проект получил название «Уфа в палитре красок» - планируется «расписать» не менее 20 жилых зданий, располагающихся на «красных линиях». В уфимской мэрии надеются таким образом привлечь предпринимателей и крупные компании к художественному оформлению фасадов и поддержать талантливых современных художников.

Художники готовы в течение месяца нанести на уфимские фасады уличные картины на тему любви, мира, дружбы, межнационального единства, а также виды природы, портреты известных личностей, запечатлеть исторические моменты страны и республики.

Напомним, Уфа уже вошла в список мегаполисов с уникальными арт-объектами. Так на городских фасадах уже имеются портреты Георгия Жукова, Мусы Гареева, Юрия Гагарина, ветеранов, копии картины художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу». Всего в городе более 40 крупноразмерных граффити и около 50 малых ярких стрит-зарисовок во дворах и переулках.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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