Фасады уфимских домов будут украшать талантливыми граффити

Напомним, Уфа уже вошла в список мегаполисов с уникальными арт-объектами. Так на городских фасадах уже имеются портреты Георгия Жукова, Мусы Гареева, Юрия Гагарина, ветеранов, копии картины художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу». Всего в городе более 40 крупноразмерных граффити и около 50 малых ярких стрит-зарисовок во дворах и переулках.