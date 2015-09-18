Многотомная зажигалка. Татар вновь записали башкирами

По утверждению авторов, в книгах раскрывается история башкир, потомки которых ныне населяют северные и северо-западные районы Башкортостана, восточные районы Татарстана, Аргаяшский и Кунашакский районы Челябинской области, Сафакулевский и Альменевский районы Курганской области, Красногвардейский и Александровский районы Оренбургской области, Бардымского района Пермского края, районы Саратовской и Свердловской областей и другие.
По поводу этих книг уже появилось много пересудов, например в сети интернет можно найти обращение председателя татарского общественного центра РБ к президенту страны Владимиру Путину с просьбой изъять тираж данных книг из оборота и запретить их дальнейшее опубликование. Что же стало поводом для такой реакции?
В первую очередь это шестой том книги, изданный под названием «История башкирских родов Танып».
В рецензии к книге написано: «Научное издание посвящено истории башкирского рода Танып, представители которого проживают в северной части исторической Башкирии на территории Аскинского, Балтачевского, Карайдельского и Татышлинского районов Республики Башкортостан. В книге отражены основные этапы истории таныпских башкир и затронуты проблемы их идентичности».
На самом деле авторы книги, поставили своей целью «доказать», что в северных районах Башкортостана издавна проживают башкиры и только благодаря определенному стечению обстоятельств они «забыли» свои родные корни и стали называть себя татарами. В качестве доказательной базы приводятся диалектологические исследования и данные генетических исследований.
Но даже не этот факт больше всего смущает в этой книге, а то, что авторы пытаются подвести доказательную базу под то, что такой национальности как «татары» вообще не существовало, якобы ранее этот народ называли чувашами.
На сегодняшний день опубликовано восемь томов книг из этого цикла. Авторы издания явно не разделяют политкорректных установок нынешнего руководства страны, согласно которым вопросы религии и национальной идентичности – это личное дело каждого гражданина и все вольны выбирать, как себя позиционировать.
И в связи с этим странно, что издание шестого тома из серии рекомендовало к печати бюджетное учреждение - Институт гуманитарных исследований РБ, функционирующий за счет финансирования федерального и республиканского бюджета.
Неужели и научные работники не понимают, что затрагивание таких тонких вопросов может привести к не самым благоприятным последствиям, как в республике, так и в стране в целом?
Ильяс ГАББАСОВ.