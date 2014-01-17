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В Башкирии в Крещение будет работать 38 специально оборудованных прорубей
17 января 2014, 16:45
В воскресенье православные Башкирии будут праздновать Крещение, предусматривающее обрядовые купания в проруби. В республике будут работать 38 специально оборудованных купален, из них четыре – в Уфе.
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