Пельмени с икрой. Уфимский режиссер представил Примакова очень скромным человеком

- Я знал Евгения Максимовича задолго до того, как мы приняли решение снять фильм, - рассказал Радик. - Сначала узнал его через книги: они стали для меня открытием. А потом так случилось, что он мне помогал в одном предыдущем проекте, дал очень точные, как оказалось, комментарии. А потом узнали, что скоро у него юбилей, и мимо такого информационного повода пройти не могли. Кстати, на заседании клуба «Валдай» я его встретил, и он выразил мне свое удовлетворение фильмом.