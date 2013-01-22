Пельмени с икрой. Уфимский режиссер представил Примакова очень скромным человеком

В спецрейс с женой
- Я знал Евгения Максимовича задолго до того, как мы приняли решение снять фильм, - рассказал Радик. - Сначала узнал его через книги: они стали для меня открытием. А потом так случилось, что он мне помогал в одном предыдущем проекте, дал очень точные, как оказалось, комментарии. А потом узнали, что скоро у него юбилей, и мимо такого информационного повода пройти не могли. Кстати, на заседании клуба «Валдай» я его встретил, и он выразил мне свое удовлетворение фильмом.
Планомерно двигаясь по биографическим вехам героя, автор рассказал, что главную роль в воспитании будущего премьер-министра сыграла мама Анна Примакова, которая работала акушеркой. Так, после отчисления из военно-морского училища по состоянию здоровья мать, провожая сына в Москву, напутствовала его.
- Поступай куда хочешь, только не в медицину: ни в коем случае, - наказывала она, но немного подумав, изменила мнение. - Хотя знаешь, в лагерях врачам легче.
Сам Евгений Максимович любит вспоминать детство в Тбилиси, утверждая, что в городе существует «свой национальный сплав».
- Мы, бывало, дрались, - смеется он. - Но не грузины против русских, а наша школа против соседней, а на каждой стороне кого только не было: и русские, и евреи, и армяне, и грузины — национальность не имела значения.
Отучившись на арабиста, талантливый выпускник Московского института востоковедения работал сначала на Гостелерадио в отделе вещания на арабские страны, а потом и вовсе уехал в Каир собкором газеты «Правда».
- Годы работы с восточной тематикой научили меня взвешивать слова, - вспоминает Евгений Максимович. - Там нельзя было допустить двусмысленности и неправильного толкования. Это мне очень помогло в будущем.
Тем более что основные связи с арабскими лидерами Примаков завел еще на рассвете своей карьеры, так что потом, находясь в статусе министра иностранных дел, ему было гораздо проще с ними общаться.
- Но все равно Саддам Хусейн, например, был жутко подозрительным, - рассказывает он. - Все опасался, что я за его спиной контактирую с американцами.
Год от года Примаков менял должности. В 70-х семь лет он работал замдиректора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. После стал директором Института востоковедения АН СССР, в 1985 — директором ИМЭМО АН СССР. В начале 90-х Примаков перешел на должность руководителя Первого главного управления КГБ, а потом стал директором Службы внешней разведки России.
- Тогда ситуация с сотрудниками была плачевная, - рассказывает Примаков. - Никто не хотел идти в едва ли не самую низкооплачиваемую и опасную профессию. Тем более что раньше не было никакого основополагающего документа по внешней разведке — только внутренние уставы.
С приходом нового директора в стране впервые за всю историю службы появилась фундаментальная документация, да и сотрудники стали чувствовать себя уверенней.
- Я первым делом пришел к Ельцину и сказал, что нужно ежегодно выделять по десять тысяч квадратных метров жилья сотрудникам, - вспоминает Евгений Максимович. - Я сказал, что просто не могу посылать в разведку людей, у которых нет своего дома.
Коллеги Примакова на перебой рассказывают о том, как он переживал за других, сам до конца оставаясь очень скромным человеком. Так, в спецрейсы он нередко брал с собой супругу Ирину — свободные места в самолете были всегда. Но Евгений Максимович всегда настаивал на том, чтобы с него взяли деньги за билет для жены, хотя такого понятия как «билет на спецрейс» вообще не существует.
Петля Примакова
После смерти в 80-х жены Лауры и сына появление в жизни Евгения Максимовича второй супруги Ирины стало настоящим спасением.
- Она в прекрасных отношениях с моими друзьями и родными, даже с родственниками Лауры, - рассказал супруг. - Она бережно ухаживает за ее могилой, более того, она сказала, что если бы знала Лауру, то не вышла бы за меня.
В свою очередь Ирина Примакова считает, что иначе просто нельзя, «ведь если любишь человека, любишь его прошлое и будущее, поступки и друзей».
Чета не без смеха вспоминает, как Примаков пригласил к себе домой делегацию НАТО во главе с госсекретарем Мадлен Олбрайт. Политик одним из первых предугадал угрозу расширения НАТО на Восток, но переговоры не давали результата.
- Тогда я пригласил их к себе домой, отказался от обслуживающего персонала, все моя жена готовила, - вспоминает он. - Правда, все машины во дворе, конечно, убрали.
Ирина, на которую взвалилась ответственность накормить столь высоких гостей, позвала на подмогу подругу.
- Нам за несколько дней до этого знакомые подарили большую банку черной икры, - смеется она. - Мы налепили пельменей, поставили на стол — а американские гости начали выкладывать икру на пельмени. Мы потом попробовали — просто ужас, а им понравилось.
Итогом домашнего ужина стало решение отменить вылет на следующий день и дальнейшее продление переговоров.
Громким историческим решением стал разворот самолета над Атлантическим океаном, получивший название «петля Примакова». Вылетев на переговоры по экономике с американским вице-президентом Гором, Примаков узнал, что США приняли решение о бомбежках Югославии.
- Все говорят, что это большой поступок, - рассуждает он. - Но так поступил бы каждый. Представляете, вам вице-президент говорит, что скоро начнутся обстрелы, а вы должны лететь к нему на встречу и говорить там о экономических делах. Это было неприемлемо.
Момент отставки политика с поста премьер-министра в фильме хотя и был затронут, но подробно разбираться в проблеме Кудояров не стал, что не осталось не замеченным уфимскими зрителями.
- Фильм был приурочен к конкретному поводу — юбилею, - парировал режиссер. - И чем-то портить настроение имениннику, ковыряя чьи-то инсинуации, очень не хотелось. Достаточно того, что мы упомянули неприятную ему тему Березовского, хотя он ее прокомментировал. Мы снимали фильм для интересующихся людей, но тех, например, кто не читал книги. Фильм потому и называется «Человек из жизни», чтобы можно было многое про него понять как про человека.
Ректор БАГСУ и руководитель Лаборатории политического кино Сергей Лаврентьев согласился, что и раньше, и сейчас любая отставка правительства сопровождалась множеством домыслов.
- Даже во времена Примакова были гнусные пропагандистские фильмы Доренко в условиях одной избирательной кампании с какими-то медицинскими реакциями, - вспомнил он. - Но ни одного слова тогда не было о коррупционных намеках на коррупцию и схемах. Сегодня таких политиков не хватает.
К тому же принципиальность в экономических вопросах также не нравилась многим: о разногласиях с президентом в кулуарах говорили все.
- Приведу пример его позиции о Башкирии, раз уж здесь организован показ, - сказал автор. - Ему предложили поддержать контракт на 30 миллионов долларов на закупку колготок из Италии. А он ответил, что здесь на одном предприятии есть оборудование, завести которое будет стоить гораздо меньше: мощности хватит и для себя, и для продаж.
То, что Евгений Максимович - личность масштабная, не сомневается и сам Радик Кудояров.
- Общаясь с ним во время съемок, меня посещали самые разные мысли и ощущения, иногда даже сомнения, - рассказал он. - Но без этого не обходится ни один рабочий процесс. Однако главное, что его отличает от других политиков и известных людей — не подверженность конъюнктуре.
Второй Столыпин
Примаков очень прост в общении: автор документальной ленты успел удостовериться в этом не раз.
- Мы с ним в один рабочий день пообщались, - рассказывает он. - И уже ложась спать, я ответил на поздний звонок: Евгений Максимович пригласил на следующий день к себе поработать над фильмом. Он ведь мог кому-то это перепоручить, но всем занимается сам.
Несмотря на то, что он ученый, журналист, политик, выросший в советское время, он совершенно не косный. Именно при нем все органы, отвечающие за связь с прессой, были самыми открытыми: все его устремления были направлены на интеграцию и поиск друзей.
По мнению режиссера, это стремление к дружбе сложилось еще в детстве, в Тбилиси.
- Он ведь рассказывал, что уже тогда у них были интернациональные компании, и дрались они не по национальностям, - пояснил он. - К тому же большую роль сыграл институт востоковедения. Мне посчастливилось знать одного его старшего товарища. Он мне рассказывал, что его во многом сформировала учеба.
Это относится и к отношениям его с западными коллегами: даже в тяжелые для страны годы международных отношений у Примакова не было стереотипов.
- Благодаря незашоренному взгляду он понимал, что нужно искать точки взаимодействия, - продолжил Кудояров. - И даже смелые его идеи, казавшиеся невыполнимыми, работали.
После просмотра зрители сравнили Примакова с реформатором Столыпиным.
- Можно их поставить рядом в том смысле, что они не имитировали деятельность, - пояснил Сергей Лаврентьев. - Причем работать им пришлось в сложнейших условиях: интриги были во все времена. И бездельники тоже.
А вот автор картины сравнил Примакова с Шарлем де Голлем, фильм о котором был показан на предыдущем собрании лаборатории политкино.
- Де Голль собирал себе команду сам, не позволяя ничего личного при управлении государством. Примаков работал также. Он смог сплотить вокруг себя представителей разных партий: тогда в госдуме была обстановка, подобная сегодняшней украинской раде. Евгений Максимович сказал им всем оставлять партбилеты за пределами зала заседаний и делать общее дело. Сегодня это позволить себе, наверное, никто не может.
Отметил Радик Кудояров и феноменальную щепетильность героя фильма в делах.
- Он сто раз сам себя правит, составляя выкладки, - рассказывает он. - Он даже окончательный вариант последний момент может взять и переписать. Не знаю как сейчас, но раньше он по утрам обливался ледяной водой. Это выражает его настрой, сам он говорил, что это ему и помогает правильно настроиться на дела.
Сергей Лаврентьев одним из самых ценных моментов фильма назвал тот, когда Примаков не поддержал инициативу роспуска правительства Ельциным, находясь на посту главы СВР. Президент тогда был огорчен, что его не поддержал руководитель службы, а Примаков, напротив, указал, что иметь человека, который всегда скажет правду, — выгодно.
- У меня сразу возник вопрос, - размышляет Лаврентьев. - Есть ли у нашего президента люди, которые всегда говорят ему правду? Мне кажется, что их недостаточно.
Лаврентьев добавил, что выбор фильма к показу был сделан неспроста.
- Картина очень актуальна и показательна, несмотря на то, что посвящена конкретному политику, - сказал он. - Можно проводить параллели через десятилетия, посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в политической жизни страны другим взглядом.
Радик Кудояров, рассказывая о процессе работы над фильмом, отметил, что у него с Примаковым довольно много общих знакомых и друзей.
- Вокруг него собраны люди, которые очень любит свою Родину, по-настоящему, - сказал он. - И с ними разговаривать приятно, ведь эта любовь чувствуется. Это одно из главных сильных впечатлений после общения с юбиляром.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.