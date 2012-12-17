Стоянка на паркинге торгового центра «Мир» обойдется в 20 рублей
17 декабря 2012, 13:04
С начала минувшей субботы парковка в ТЦ «Мир» в Уфе стала платной. Автомобилистам придется заплатить за стоянку машины 20 рублей, независимо от того, сколько времени «железный конь» проведет в паркинге. На ночь теперь здесь машины оставлять нельзя, иначе придется заплатить штраф в 500 рублей.
Также полтысячи рублей придется отдать за утерю парковочного талона. До 23.00 все автомобили обязаны выехать из паркинга, так как начнется уборка территории.