Игорь Савельев: «Надеюсь, не наступит время, когда Терешкова подаст на меня в суд»

- Это зависит от того, чего они хотят. Если из принципа заработать денег, наверное, не стоит. Но есть люди, для которых литература – это призвание. И для них время сейчас более благополучное, чем 15-20 лет назад. Есть куча проектов по поддержке молодых писателей. Если человек написал хороший текст, то так или иначе он будет замечен на премии «Дебют». Есть какие-то форумы молодых писателей, поощрения, стипендии. Если сравнивать с теми, кто начинал в 90-х, раньше ничего такого не было. По-моему, Дмитрий Быков писал, что литература превратилась для молодежи чуть ли не в единственный социальный лифт, где человек может многого добиться, не имея никакой поддержки: ни богатых родителей, ни связей. Потому что в других сферах давно уже все куплено-перекуплено и достичь чего-то крайне сложно.