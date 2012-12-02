Культурное наследие Башкортостана оцифруют и выложат в мировой сети

- Перед нами стоит задача – довести к 2018 году заработную плату работников культуры до средней в экономике, то есть за 5 лет фактически удвоить ее, - заявил он. - И эту задачу мы поэтапно начнем решать уже со следующего года. Будем работать и в части обеспечения работников культуры жильём. Предлагаю выделить на софинансирование в приобретении для них квартир в 2013 году не менее 50 млн. рублей и сделать эту практику ежегодной.