Культурное наследие Башкортостана оцифруют и выложат в мировой сети

По словам руководителя республики, «наши города и села все еще недостаточно «дружелюбны» к человеку».
- В них преобладает техногенное «давление», но мало уюта и естественной красоты, мест для семейного отдыха, проведения культурного досуга, - сказал г-н Хамитов. - Зачастую вся культурная жизнь, особенно в малых населенных пунктах, сводится к дискотекам, формальным мероприятиям. Это приводит к пустому времяпровождению, чреватому социальными рисками и конфликтами.
Также, по мнению Рустэма Хамитова, «чрезвычайно слаба материальная база районных учреждений культуры».
- По этой причине в них порой угасают народные коллективы, самодеятельные театры, оркестры, - посетовал он. - Задача муниципалитетов – возродить эту работу, не допускать увядания ростков культуры на местах. У нас есть положительные примеры, когда главы районов и хозяйств на заработанные по итогам уборки урожая средства покупают, наряду с сельхозтехникой, комплекты музыкальных инструментов, концертные костюмы для коллективов районного Дома культуры. Приглашают в них из городов грамотных специалистов, предлагая добротное жилье и хорошую заработную плату. В таких районах и экономика на плаву, и культурная жизнь яркая, насыщенная. Молодежь из них не торопится уезжать.
Не менее важным вопросом глава Башкортостана считает повышение зарплаты работников сферы культуры.
- Перед нами стоит задача – довести к 2018 году заработную плату работников культуры до средней в экономике, то есть за 5 лет фактически удвоить ее, - заявил он. - И эту задачу мы поэтапно начнем решать уже со следующего года. Будем работать и в части обеспечения работников культуры жильём. Предлагаю выделить на софинансирование в приобретении для них квартир в 2013 году не менее 50 млн. рублей и сделать эту практику ежегодной.
Одной из задач, разрешением которой по требованию президента РБ, должны заняться муниципалитеты - укрепление материальной базы учреждений культуры, ремонт зданий, закупка сценического оборудования.
- Значительные средства будут направлены на современное оснащение уфимских сценических площадок – Дворца культуры «Нефтяник», Конгресс-холла, Башкирского государственного театра оперы и балета, - рассказал г-н Хамитов. - Планируется масштабная реконструкция комплекса Башкирского художественного музея имени Михаила Нестерова, а также проектирование и строительство нового здания Башкирского государственного театра кукол. Необходимо продолжить работу по модернизации районных дворцов культуры, городских и сельских клубов.
Кроме того, президент РБ поручил башкирскому Минкульту подготовить программу по обеспечению новыми, качественными инструментами детских музыкальных школ.
- Например, у нас в республике всего несколько профессиональных роялей ведущей фирмы «Стейнвей», хотя в Китае сегодня они есть чуть ли не в каждом музыкальном учебном заведении, - говорит Рустэм Хамитов. - Как результат, сегодня китайская молодежь занимает призовые места не только в спорте, но и на престижных музыкальных конкурсах. Как можно вырастить виртуозов, если наши юные музыканты осваивают технику игры на старых, отвратительного качества музыкальных инструментах?
Также главу Башкирии беспокоит падение профессионального уровня и творческой активности ведущих государственных театров, филармоний и даже именитых ансамблей. - Я не вижу былого творческого горения во многих коллективах, стремления достичь новых горизонтов в искусстве, - вопрошал он. - Республика перестала участвовать в престижных театральных конкурсах уровня «Золотой маски», проводить у себя масштабные международные музыкальные форумы.
Как уверяет Рустэм Хамитов, сегодня нужно внедрять новые формы театральной и концертной деятельности, развивать авторские направления.
- Например, ко мне обратились известные люди с идеей создания в республике театрализованного конного шоу, основанного на традициях башкирского народа, которым можно радовать наших гостей, показывать его в других регионах, - пояснил он. - Нужно создавать оригинальные имиджевые спектакли, рок-оперы, мюзиклы, другие современные крупные формы, сделанные на хорошем техническом уровне, которые смогут позиционировать сценическое искусство республики на самых престижных всероссийских и международных конкурсах. Предлагаю выделять, начиная со следующего года, на конкурсной основе ежегодно по 100 млн. рублей на 10-15 таких спектаклей или концертных программ. Ярких, зрелищных, использующих современный язык культуры. Например, масштабных костюмированных представлений, показывающих всю многовековую историю народов Башкортостана. Иначе мы так и будем жить старым, прежде наработанным культурным багажом.
Глава РБ надеется, что башкирские литература, музыка и другие достижения культуры будут представлены в мировой сети.
- Рекомендую всем творческим союзам, библиотекам и другим организациям провести системную работу – оцифровать и выложить в глобальную сеть лучшие произведения классиков башкирской литературы, музыки и изобразительного искусства, - повелел он.
Кроме того, по мнению Рустэма Хамитова, республике необходимо продвигать в сети свои историко-культурные бренды, например, знаменитую Капову пещеру с древнейшей на земле живописью времен палеолита.
- Сегодня по заказу заповедника «Шульган-Таш» подготовлен и выложен в сеть первый и самый большой в мире виртуальный тур по этой уникальной пещере, - объяснил он. - Предлагаю продублировать текстовое сопровождение экскурсии на нескольких языках, в том числе и на башкирском. Чтобы педагоги не только республики и других регионов России, но и других стран могли использовать эти материалы в качестве учебного пособия. Это не потребует больших расходов, но произведет огромный воспитательный эффект.
Руководитель республики уверен, что в задачи насыщения культурной среды также входят сохранность памятников культуры, историко-культурных зон.
- В городах и селах многие памятники, в частности, деревянной архитектуры, попросту снесены, - сказал он. - Считаю, что массовое строительство в исторических центрах наших городов нужно ограничить. Точечные застройки вовсе не подчеркивают неповторимость городских территорий. Мы должны создавать новые архитектурно-ландшафтные зоны. Необходимо сохранять и реконструировать оставшиеся раритеты для будущих поколений. Пример, достойный подражания – обновление в этом году в Уфе «Софьюшкиной аллеи», которая уже стала одним из любимых мест для горожан. Нужно и дальше развивать культурную тему по творческому наследию наших великих земляков Сергея Аксакова, Михаила Нестерова, Рудольфа Нуреева, организовать музейно-экскурсионные маршруты.
Необходимо задействовать новые технологии, смелые оригинальные решения для моделирования целостного облика урбанизированных пространств. Всю эту большую работу по развитию культурной среды необходимо рассматривать как важную часть государственных инвестиций в развитие человека.