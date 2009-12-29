С полосками и пятнами не стоит перебарщивать даже в год Тигра

- Пятнистых и полосатых тканей в гардеробе должно быть как можно меньше. Не всегда такие одеяния делают женщин утонченными. Знаю многих уфимок, которые на светских мероприятиях появляются исключительно в образах «тигриц» и «леопардов». В конце концов, мы же не в зоопарке! Это настолько вульгарно и быстро запоминается, что потом остается осадок, будто у человека совершенно нет вкуса. Особенно в такие расцветки я не советовала бы одеваться полненьким женщинам – такого большого пятнистого поля быть не должно. Можно надеть леопардовую майку или какой-то аксессуар, потому что для такой одежды надо иметь идеальную фигуру.