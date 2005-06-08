Ожидая Сергея Зверева манекенщицы падали в обморок

Вчера в столицу Башкирии прилетел известный стилист Сергей Зверев. Поселилась звезда в гостинице <Башкортостан>, в которой проведет три дня. На удивление, капризная знаменитость удовлетворилась этим отелем, хотя в концертном райдере указывалось - гостиница не ниже классом, чем пять звезд. Однако, как сообщил Зверев журналистам, номер ему понравился и единственное условие, которое он выдвинул организаторам - не убираться в его апартаментах, пока не убудет из Уфы. Столь странная просьба основывается на прежнем опыте популярного парикмахера, когда во время уборки исчезали дорогие ему вещи.