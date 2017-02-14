К вопросам демографии нужно подойти серьезно - Ирек Ялалов

В 2013 в Уфе проживали 115,7 тысяч женщин репродуктивного возраста, в 2016 уже 108,4 тысячи. Пока это не так сильно сказывается на рождаемости. В прошлом году в Уфе естественный прирост составил 5,5 тысяч человек: родилось 18,2 тысяч, а умерло 12,7 тысяч. Однако в дальнейшем по прогнозам ситуация будет ухудшаться.

- Потенциал практически исчерпан, - отметила начальник отдела госстатистики администрации Уфы Оксана Даянова сегодня на утренней оперативке в мэрии.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил разработать программу по улучшению демографической ситуации в городе, расчитанную на ближайшие пять лет.

- Прошу подойти к этому серьезно, - отметил Ялалов. - Надо понимать, что происходит, может, женщины стали на первый план ставить карьеру, социальные условия, экономический аспект. Это упирается и в вопросы морали нашего общества. Нужно проводить разъяснительную работу с молодежью об истинных ценностях жизни, - сказал он.