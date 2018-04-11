Вице-мисс Россия из Башкирии Альбина Ахтямова: «Мои нэнэйки гордятся мною»

В финал проходят только адекватные Уже в конце этой недели состоится «Мисс Россия-2018». Как ты оцениваешь шансы на победу претендентки из Башкирии Земфиры Байдавлетовой?

- Я считаю, что Земфира имеет все шансы на победу. Она красива, умна, обаятельна. Она умеет очаровывать. У неё есть опыт участия не только в республиканском конкурсе красоты, но и на международном («Мисс Азия – 2017», Гран-при). И у нее очень мощная группа поддержки: весь Башкортостан верит в Земфиру!

Я слежу за конкурсом. Трудно предугадать, кто заберет главную корону, ведь внешне все девушки прекрасны, а вживую пообщаться с девушками я, к сожалению, не имела возможности. На мой взгляд, важно именно это: каким человеком ты являешься и что из себя представляешь. Какую идею несешь и чего хочешь добиться. Мало быть просто красивой.

- После того, как стала второй вице-мисс Россия, изменилось ли отношение окружающих к тебе? Изменилось ли что-то в тебе?

Участница "Мисс Россия-2018" Земфира Байдавлетова и вторая вице-мисс Россия-2017 Альбина Ахтямова

- Конечно, отношение ко мне изменилось и, в первую очередь, у меня самой. Конкурс расширил границы моих возможностей.

- Какие у тебя впечатления от конкурса «Мисс Россия»? Рассказывают, что в подобных местах девушки стараются досадить друг другу, чтобы выставить соперниц на посмешище.

- У меня остались только приятные воспоминания. Дирекция конкурса выбирает для участия девушек не только красивых, но и адекватных – поэтому на нашем конкурсе не было случаев, о которых Вы говорите. Да, конечно, все хотели победить и ближе к финалу это чувствовалось, но при этом девушки вели себя достойно.

Во время подготовки к финалу

- Одной из твоих наград в «Мисс Россия» стала возможность обучаться в любом из университетов страны или мира. Когда собираешься воспользоваться этой возможностью? Какой университет выбрала?

- Решение далось нелегко. Вариантов было много: думала и о получении образования заграницей, но поняла, что не готова уезжать из страны. Поэтому я выбрала Российский университет дружбы народов - один из лучших вузов России. Программа магистратуры «Управление связями с общественностью».

Альбина с победительницами конкурса прошлых лет

Сейчас я заканчиваю магистратуру в УГАТУ, пишу диссертацию и параллельно готовлюсь к поступлению.

Стала волонтером благотворительного фонда после смерти дедушки - Ты занимаешься благотворительностью, помогаешь пожилым. Как это началось? Что тебя подтолкнуло?

- Желание помогать людям со мной с детства. Наверное, большую роль здесь играют склад характера, воспитание. Мама никогда не ругалась, если я вдруг пропадала на полдня, а потом приходила счастливая: бабушку, которая плохо ходит, до дома проводила. Мама улыбалась и тихонько говорила: «Мать Тереза». Или вот еще. На соседней улице жила неблагополучная семья. Я увидела, как два мальчика, ненамного младше меня, играют осенью на улице практически босиком. Тогда я пошла домой, собрала теплую одежду старшего брата в два больших пакета, взяла подружку (для уверенности) и отправилась к дому этих самых мальчиков. Долго не осмеливалась постучать в дверь. На тот момент мне было 11 лет.

Этой семье я помогала почти до окончания школы. Потом у них сгорел дом, и мальчики оказались в социальном приюте (в том самом, который я сейчас навещаю). На данный момент мальчики в приёмной семье и у них всё хорошо.

А сейчас я являюсь координатором благотворительного фонда «Старость в радость» в Башкирии. К сожалению, в нашей стране именно одинокие - это пожилые люди и инвалиды, самый незащищенный слой населения. Я же считаю, что все люди заслужили достойную жизнь в старости. В фонд пришла четыре года назад, после смерти дедушки, которого безумно любила.

- Как вообще работает фонд «Старость в радость»? В чем заключается ваша помощь?

- Наша главная задача - улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат. Во время наших поездок мы привозим необходимые средства ухода - пелёнки, подгузники, салфетки, радуем каждого индивидуальными подарками, но самое главное - даём понять, что они не забыты всеми и не одиноки.

Устраиваем концерты, творческие мастер-классы, поём песни, обнимаемся и слушаем истории их жизней. Для того, чтобы сделать ещё больше, нам нужны неравнодушные люди, готовые поделиться теплом своих сердец с теми, кто в этом так нуждается.

- Расскажи о них.

- Историй из домов престарелых скопилось очень много. Расскажу о тёте Лене. Она была обычной озорной девочкой, жила с мамой. Когда ей исполнилось 17, приехал к ней жених свататься. А тётя Лена отказалась… Это его разозлило. «Семь ножевых ранений» - вспоминает бабушка. Когда «жених» понял, что натворил, бросился под товарный поезд. А тётю Лену кое-как спасли. С тех пор мужчинам она не доверяла, боялась. Замуж так и не вышла. Похоронила маму, обеих сестёр – близких родственников не осталось. В старости жила с собачкой в деревне, пока кто-то не поджёг её дом. Говорит, что её спасла собачка – разбудила. Так тетя Лена и оказалась в доме престарелых. Два года назад упала она, сломала бедро. И так и не встала больше. Кости у пожилых очень тяжело срастаются. Сейчас у неё из близких – только персонал дома престарелых и мы. Нашим приездам всегда радуется. Раньше сама приходила на концерты, а сейчас не может, поэтому после концертов мы всегда проходим по комнатам лежачих бабушек и дедушек и даём мини-концерт для них. И плачем вместе, и смеёмся. Тетя Лена часто просит: «Молодые! Танцуйте!». Мы не можем отказать, танцуем, а она радуется, в ладоши хлопает.

- У тебя хватает время на собственных бабушек и дедушек?

Конечно! Когда мне пишут совсем молодые девочки и мальчики, которые хотят заниматься благотворительностью, я всегда спрашиваю: а свои бабушки-дедушки есть? Давно навещали? Иначе – какой смысл?

У меня две нэнэйки. Обе живут в Красноусольске. Дети войны. Я многим им обязана, они многому меня научили. Конечно, я часто их навещаю, мы много разговариваем, готовим что-нибудь вместе. Знаю, что они очень гордятся мной, а я – ими.

- Чем планируешь заниматься в будущем? Продолжишь карьеру модели или будешь работать по специальности?