Квест для воспитания ненависти: почему я не буду работать с некоторыми чиновниками

Я не из тех людей, кто наезжает на власть, могу грубо пошутить, выпустить весь свой сарказм, но в основном сторонюсь этих разговоров и посты пролистываю, но...

Самоизоляцию мы решили провести в деревне, в которой соседние дома пустуют и за помощью некуда будет ночью обратиться. У меня маленькие дети и большая семья. Я решил законно, без протекций и знакомств (которых предостаточно), сделать себе разрешение на хранение оружия.

Четыре недели я уже с этим вожусь, вот весь мой путь, вдруг кому пригодится, в интернете вы не найдете эту инструкцию:

1. Прошел медкомиссию по месту прописки в Кушнаренково. Заплатил 340 рублей за флюорографию, которая в итоге не нужна.

2. Поехал в город к наркологу на 50 лет СССР, 43 (там же делают справку для водительского удостоверения). Там мне сказали, что только по предварительной записи, не стали слушать, что я из района и что проблемы с интернетом и что карантин и передвижения ограничены…

Пока я не включил камеру!..

Пустое отделение, «на расслабоне» все, все на рабочих местах, только без приема. Договорились, что примут меня, при условии, что я удалю видео. Заплатил пошлину чуть больше 1500 рублей, дальше выяснилось, что в моих справках из Кушнаренково отсутствует треугольная печать из Кушнаренковской больницы, без нее никак. Поездка туда-обратно 140 км.

3. Пошел сдавать мочу на 50 лет СССР, 45, вернулся и получил от нарколога справку образца 003.

4. В рядом стоящей платной клинике за 600 рублей прошел окулиста и невропатолога (просто представился и подписал бланк). Получил справку 002.

5. После этого через госуслуги подал заявку на получение охотничьего билета, назначили прием через десять дней на 5:45 утра! Изменил время на 9:00.

6. Приехал забирать охотничий билет на Ленина, 98 (министерство экологии и природопользования). Сказали, что без двух цветных фотографий и ксерокопии паспорта даже разговаривать не станут (об этом нигде не предупреждают), на мой вопрос «Пока я буду делать фотографии, время моего приема пройдёт же» мне ответили «Это не мои проблемы, и вообще мы не работаем». Значит опять подавать заявление и еще десять дней...

Включил камеру. И опять все работает, куда-то улетают хамство и спесь. Никаких масок и перчаток там не носят, «не работают, видимо, просто так».

7. После этого я опять на госуслугах подал заявление на получение лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия. Его рассмотрят через 30 дней - это цитата. Необходимо будет только заплатить госпошлину.

8. После этого мне будет необходимо пройти обучение (пару часов) - пока это невозможно, они тоже «не работают».

9. И потом получить разрешение на хранение оружия (сроков этой процедуры я не знаю). Итого: минимум вся эта хрень мне обойдется больше чем в 5000 рублей. Сроки - больше месяца - это 100%.

Уважаемые власти, отвечающие за эту цепочку событий, если кто-то из вас или людей, знакомых с вами (через рукопожатие) прочитает это письмо, просто знайте, что я презираю вас и все, что с вами связано!

Я больше никогда не буду вести ваши частные мероприятия (какими бы престижными и высокобюджетными они ни были). Вы конечно не сильно расстроитесь, но это моя гражданская позиция.

Люди, которые занимают любой мало-мальски руководящий пост (тот же инспектор, выдающий охотничий билет) занимают не свои места, и это они должны работать для людей, а не люди жить, чтобы эти инспекторы и т.п. работали.

Не знаю, как другие справляются со своей злобой, у многих гораздо больше проблем, чем у меня, но если в таких мелочах сложности, то что творится в других ведомствах?!.

Какой смысл лечить коронавирус, когда у нас на все лицо гангрена в виде вас?