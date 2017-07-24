Павел Степанов: Плохие дороги как драйвер экономического роста

Павел Степанов: Плохие дороги как драйвер экономического ростаМнение
Опять собираются ремонтировать дорогу Уфа-Аэропорт. Стоимость ремонта составляет 140 млн. При этом больше 100 миллионов – из федерального бюджета.
Я считаю – это прекрасная новость! Те самые таджикские или другие гастарбайтеры, после отправки денег на родину, будут тратить федеральную денюжку на еду в солнечной Башкирии.
А это значит, что уфимские магазинчики с этих денег заплатят налоги в муниципальный бюджет, и, возможно, муниципальные службы в следующую зиму найдут бабло на чистку дорог.
Я вкратце расписал так называемый первичный мультипликативный эффект от ремонта дорог – но есть еще другие плюсы – мультики на этом не заканчиваются.
Ведь если подумать, что случится, если у нас будут хорошие дороги? Кому в России нужны гладкие скоростные дороги? Да никому!
- Депутаты и чиновники потеряют существенную часть своих доходов и лишатся возможности каждый год отчитываться о «ямочном ремонте в 1000 кв. м.». Личные садовники, повара, няни, гувернантки потеряют свои места, и будут проклинать власть, лишившую их средств к существованию.
- Полный крах автомобильной промышленности – старинные Жигули смогут ездить десятилетиями, не испытывая нужды в ремонте подвески и шаровых. Десятки тысяч работников автомастерских и сходов-развалов, а также производителей запчастей останутся без работы. АвтоВАЗ окончательно встанет. Дети будут голодать и просить хотя бы хлебушка.
- Но с хлебушком тоже будут проблемы, потому что нефтеперерабатывающие заводы потеряют чудовищную часть доходов из-за снижения расхода бензина - как вы наверно знаете, расход топлива увеличивается из-за постоянного изменения режима движения. Снижение доходов от бензина будет привычно компенсироваться повышением цен на нефтепродукты, в том числе на дизель, который является основным топливом для зерноуборочных комбайнов. Зерновые, мука и хлеб подорожают.
- Снижение доходов работников нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности значительно снизит потребление шуб и сумочек их жен. Бутики переедут обратно на вещевые рынки. Это вызовет снижение налоговых и страховых поступлений. Пенсионный фонд разорится. Пенсионеры опять вернутся на помойки (впрочем, они и сейчас от них недалеко, но хлеб теперь не будут выбрасывать).
- Химическая промышленность и резинотехническая промышленность тоже схлопнется – отпадет необходимость менять шины каждый год или два – а это та же переработка нефти. Асфальт – это тоже продукт переработки нефти, на всякий случай.
- Транспортные услуги убьются окончательно – кому нужны такие цены на перевозку при росте цен на топливо? При том, что на своих Жигулях можно разогнаться до 150 км/ч?
- Металлургия и машиностроение – тоже будут в ауте. Снижение количества аварий по причине ям на дорогах, как следствие, вызовет снижение потребности в кузовном ремонте – а это, опять же, уменьшение количества рабочих мест в соответствующих отраслях. Кроме того, отсутствие ямочного ремонта вызовет снижение потребности в строительной технике и ее обслуживании, а это зарплаты в производстве запчастей и их установке.
- Жилищное строительство. Вышеперечисленные проблемы со снижением доходов в торговле и производстве вызовут невероятный спад в покупательной способности и, соответственно, упадет покупательская способность населения. И одновременно рост цен на материалы, компенсирующий падение натурального производства, спровоцирует как увеличение цен на жилье, так и снижение объемов жилищного строительства.
- Журналисты в большинстве своем потеряют работу – ДТП и дурацких тендеров станет меньше – не о чем писать.
- Часть сотрудников ГИБДД похудеют, другие потеряют работу – нарушений станет меньше, скоростные режимы увеличатся.
В силу вышеизложенных причин потребление падает, а следом и ВВП. По качественным дорогам в Россию прорываются китайские товары и гастарбайтеры.
Последние долларовые сбережения народа уходят на китайскую еду и вьетнамские шмотки.
Страна погружается в инфраструктурный кризис, а следом и в хаос.
Так что хватит ругать плохие дороги – благодаря им в России все еще что-то держится.