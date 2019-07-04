Массовая гибель пчел в Башкирии - диверсия или обычное разгильдяйство?

Идёт массовая гибель пчёл от бесконтрольных химобработок: у нас – в Башкирии, Мордовии, Удмуртии, Пензенской, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Ульяновской, Нижегородской областях, Подмосковье и в других регионах. В других регионах к делу подключилась прокуратура. У нас в республике пока тишь да гладь – по крайней мере, по ситуации на сегодня я не располагаю информацией о серьезной и широкой борьбе с этим натуральным вредительством.

Ущерб по стране понесли более 1000 пасек, погибло более 100 000 пчёлосемей.

В Башкирии массовая гибель из-за химической обработки полей отмечена в Илишевском, Миякинском и Кармаскалиснком районах.

Хотя иногда речь идет о диверсии (а именно такое хлесткое понятие применяют на Рязанщине), я считаю, что имеет место обычное бесконтрольное наплевательское отношение к делу. Тут не спасает даже известность. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков – всем известный пчеловод. Он имел соглашение с фермерами о предварительном извещении его перед опылением полей. Да и то не выполнялось. Случайно оказавшись на поле перед началом распыления тракторами, он вынужден был физически остановить трактористов.

А ведь предупредить массовую гибель пчел от химикатов очень просто. Необходимо за пару суток известить селения в радиусе четырех-пяти километров о предстоящей обработке и пчеловоды или увезут пасеки или закроют ульи.

Если не предпринять меры, такими темпами мы останемся просто без пчел.

К сожалению, пчелы в последние годы мрут массово и по другим, невыясненным, непонятным причинам, не только от химизации.

В 2017 году у нас в республике тоже был массовый мор пчел. Осенью ульи оказывались просто пустыми. Абсолютно. Я сам лишился пасеки (восстанавливал весной 2018 года), и это страшно. После обнаружения гибели, связался с десятками знакомых пчеловодов. И подавляющее большинство их столкнулись с таким же коллапсом. Не только мелкие любительские, а и крупные пасеки, в 100-300-400 пчелиных семей, которые являются основным источником дохода для людей, вмиг оказывались просто пустыми.

Тогда взрослые повидавшие виды мужчины чуть не плакали. Пчеловоды оказались перед разбитым корытом. И никто им не помог и не поможет. Некоторые и вовсе забросили свое любимое дело: нет гарантии, что это не повторится. Что мы, собственно, и наблюдаем теперь. Правда, в этом году по другим причинам.

Вообще же, массовая гибель пчел в последние годы, начиная с нулевых годов, идет по всему миру. Или пчелы сами улетают из ульев или происходит их массовое самоубийство, так называемый, коллапс пчелиной семьи. По России данных об этом пока мало.

Все пущено на самотек, нет должного контроля после развала системы пчелоконтор на всех уровнях. У нас в Башкирии разгромили передовую опытную пчелиную станцию в поселке Улу-Теляк. Юридически с 2012 года она перестала существовать.

…Но вернемся к массовой гибели пчел по миру. Коллапс пчел отмечался во всех странах Европы, в Израиле, Китае, Тайване, США.

В США, например, за последние 10 лет погибло более 80% пчелиных семей. 36% погибших из 2,4 миллионов ульев – пропали именно от коллапса пчелиной семьи (КПС). Точную причину коллапса не могут выяснить до сих пор. По мнению ученых, причинами КПС могут быть, в том числе, сильное заражение клещом Варроа, грибками, бактериями или вирусами, а то и вовсе – изменением климата, влияние антропогенных электромагнитных полей к которым пчелы так чувствительны. Среди возможных причин КПС специалисты называют и химикаты на полях, где пчелы собирают нектар и пыльцу.

Между тем, при гибели пчел проблема ведь заключается не только в количестве недополученного меда. Опыляя растения, одна пчелиная семья приносит доход сельхозотрасли в 143 раза превышающий стоимость полученного от нее меда. Только вдумайтесь! Кроме того, опыленный пчелами урожай более насыщен витаминами и другими полезными элементами и даже просто – более красив!

В США все дотошно считают и пришли к выводу, что гибель пчел ежегодно приносит убытки американской экономике в 5 миллиардов долларов и недостачи минимум 30% урожая. Но по России таких данных нет.

При этом нельзя недооценивать ситуацию. Она намного серьезнее, чем недостача урожая!

Медоносная пчела занимает важное место у фундамента пищевой цепочки человека, и вообще – экологической основы жизни на Земле. Около 90 процентов растений опыляется пчелами. Если они остаются неопыленными, значит, и семян не будет, не будет и воспроизводства этих растений в будущем…

Напоследок немного «лирики». Но лирики, многое говорящей.

Наши предки были ближе к природе, были мудрее нас, может быть, даже не совсем понимая свои действия и воззрения.

Так, в Древнем Египте фараону, самому могущественному человеку сверхдержавы древности, за особые заслуги присваивали звание-титул Повелителя не львов, слонов, орлов или каких-то других могучих животных, а именно пчел. Ему вручался нагрудный знак в виде золотой пчелы. Вообще, пчела и Древний Египет были очень тесно связаны. Пчела изображалась на эмблеме страны - согласно древней египетской легенде бог Солнца Ра однажды плакал, его слезы падали на землю и превращались в пчел. Считалось, что в пчел иногда обращается ба – душа умершего человека.

Тронное имя фараона по-египетски звучало несу-бити, а обозначалось иероглифами тростника и пчелы. В пчёлах они видели пример самоотверженности, бесстрашия, презрения к смерти и опасности, а также блюстительниц идеальной чистоты и порядка.

А научное название, которым мы сейчас пользуемся? На латинском Apis mellifera - пчела медоносная. При этом А́пис (Хапис) — это священный крылатый бык в древнеегипетской мифологии, имевший собственный храм в столице Древнего Египта Мемфисе. Апис считался посвящённым Птаху или Осирису или же и вовсе выступал в качестве отдельного божества.

...И вот, после всего вышесказанного, теперь хочется задать вопрос себе и всем нам – людям: убьем ли окончательно богов, которые трудятся на нас, не мифических, а настоящих наших добротворителей?

Срубим ли мы сук, на котором сидим?