Федеральные СМИ обнаружили пропажу 200 млн на вертолётном кластере Хамитова

«Пролетели, как фанера над Парижем», - пришли к неутешительному выводу авторы телесюжета. Бывший премьер-министр Башкирии Азамат Илимбетов, подписавший документ о выделении средств, в недоумении по этому поводу. А больше ни у кого ответа на свои вопросы журналисты не получили. Только предположения. Найдутся ли средства после вмешательства федерального телеканала, покажет время. Журналисты провели свое расследование и готовы предоставить свои материалы юристам.