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Федеральные СМИ обнаружили пропажу 200 млн на вертолётном кластере Хамитова

10 декабря 2017, 11:50
Спецрепортаж телеканала «Россия» вскрыл пропажу денег, выделенных по распоряжению Владимира Путина.

На телеканале «Россия24» вышел спецрепортаж, основной темой которого стали проблемы бизнесменов, и название он получил говорящее «Кошмарный бизнес». Башкирии место в сюжете тоже нашлось, внушительная часть программы посвящена вертолётному кластеру, который в 2011 году получил одобрение Владимира Путина, и из федерального бюджета даже выделили деньги на его развитие. Однако, как выяснили журналисты, деньги до проекта, который рекламировал лично глава Башкирии Рустэм Хамитов, так и не дошли.

«Пролетели, как фанера над Парижем», - пришли к неутешительному выводу авторы телесюжета. Бывший премьер-министр Башкирии Азамат Илимбетов, подписавший документ о выделении средств, в недоумении по этому поводу. А больше ни у кого ответа на свои вопросы журналисты не получили. Только предположения. Найдутся ли средства после вмешательства федерального телеканала, покажет время. Журналисты провели свое расследование и готовы предоставить свои материалы юристам.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия#Видео
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