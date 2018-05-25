В Башкирии эколог обнаружил отходы комбината на открытой местности

В народе это место прозвали "Мертвым озером". Озеро Абызово находится недалеко от города Благовещенск, примерно в полтора километрах. Горожане жалуются на запах. По мнению общественного экологического инспектора Геннадия Безносикова, отходы принадлежат Турбаслинской птицефабрике.

Весной, во время паводка, а также в период дождей, это "озеро" выходит с берегов, и грязная вода течет в лес до ручейка, которая впадает в Белую. В местах, где протекают отходы, высыхают трава и деревья.

По словам эколога, птицефабрика свои жидкие отходы через дамбу здесь сливает уже с 70-80-х годов прошлого века.

- Ни Росприроднадзор, ни министерство экологии не реагируют должным образом на этот несанкционированный объект. Недавно фабрику за это оштрафовали на 100 тысяч рублей, тогда как наносимый урон – на миллионы рублей, - рассказывает Геннадий Безносиков.

Свое видео эколог направил в Росприроднадзор, в Министерство экологии РБ и в Башкирскую природоохранную прокуратуру.

Напомним, Геннадий Безносиков является организатором митинга против полигона ТБО в Благовещенске.