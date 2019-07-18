Внимание, розыск: В Уфе водитель сбил девушку, прокатил на капоте и скрылся

18-летняя уфимка переходила дорогу в неположенном месте - напротив дома №3 по улице Бакалинская около 12.50. В это время водитель за рулем иномарки выезжал с Дуванского бульвара. Несмотря на то, что девушка переходила дорогу, водитель ее сбил, прокатил на капоте, остановился буквально на секунду и поспешил дальше. Пострадавшая при этом, вероятно, испытывая шок, встала, пошла пешком по своим делам.