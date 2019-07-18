Внимание, розыск: В Уфе водитель сбил девушку, прокатил на капоте и скрылся

Внимание, розыск: В Уфе водитель сбил девушку, прокатил на капоте и скрылсяВидео
18 июля, 15:38Надежда Валитова
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Теперь водителя, попавшего в камеры видеонаблюдения, разыскивают сотрудники ГИБДД по РБ.
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Видео: gibdd.ru
Сюжеты: Видео
18-летняя уфимка переходила дорогу в неположенном месте - напротив дома №3 по улице Бакалинская около 12.50. В это время водитель за рулем иномарки выезжал с Дуванского бульвара. Несмотря на то, что девушка переходила дорогу, водитель ее сбил, прокатил на капоте, остановился буквально на секунду и поспешил дальше. Пострадавшая при этом, вероятно, испытывая шок, встала, пошла пешком по своим делам.
Сотрудники Госавтоинспекции республики просят откликнуться всех, кто стал свидетелем происшествия, или обладает какой-либо информации о ДТП и позвонить по телефонам: 8-987-4959063, 279-33-27, 237-84-80.
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