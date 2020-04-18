Шевчук с гитарой в подъезде: Рок-группа ДДТ выпустила клип на песню «Русская весна»Видео
Уроженец Уфы, рок-звезда Юрий Шевчук и группа ДДТ выпустили новый клип. В кадрах — заснеженный Санкт-Петербург, тюрьма «Кресты» и Шевчук, играющий на гитаре в подъезде.
Рок-группа ДДТ обрадовали своих фанатов новым клипом, на этот раз на композицию «Русская весна». Песня из двадцатого студийного альбома «Галя Ходи», над которым группа трудилась в течение двух лет.
Клип снимался в северной столице страны. В кадрах — заснеженные крыши и улицы Санкт-Петербурга, знаменитые дворы-колодцы, лица прохожих, солдат и коммунальных работников. Также клип включает в себя кадры, снятые в следственном изоляторе «Кресты».
Лидер группы, гордость уфимцев Юрий Шевчук также засветился в клипе: он играют песню на гитаре, сидя в подъезде.
Режиссер клипа — Даниил Демидов, оператор — Алексей Козин.
По данным СМИ, сегодня группа работает над новой программой. Она включит в себя 34 композиций, состоящие из новых песен и старых хитов в новых аранжировках. Рабочие варианты названия программы — «Мама, это рок-н-ролл», «Привет с того света», Четыре окна», «Российское танго».