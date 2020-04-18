Шевчук с гитарой в подъезде: Рок-группа ДДТ выпустила клип на песню «Русская весна»

Рок-группа ДДТ обрадовали своих фанатов новым клипом, на этот раз на композицию «Русская весна». Песня из двадцатого студийного альбома «Галя Ходи», над которым группа трудилась в течение двух лет.

Клип снимался в северной столице страны. В кадрах — заснеженные крыши и улицы Санкт-Петербурга, знаменитые дворы-колодцы, лица прохожих, солдат и коммунальных работников. Также клип включает в себя кадры, снятые в следственном изоляторе «Кресты».

Лидер группы, гордость уфимцев Юрий Шевчук также засветился в клипе: он играют песню на гитаре, сидя в подъезде.

Режиссер клипа — Даниил Демидов, оператор — Алексей Козин.