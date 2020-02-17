В Башкирии стадо лошадей, провалившихся под лед, вытаскивали трактором

В Иглинском районе произошло ЧП с участием стада лошадей. Оказавшись на тонком льду, они провались в воду. О происшествии в своем Инстаграме рассказал фермер Сагитзян Идиятуллин.

Из-за теплой зимы в этом году реки промерзли не так сильно, как это было в прошлые годы. В итоге, лед не выдержал вес животных.

К счастью для лошадей водоем оказался неглубоким, он не утонули, но и самостоятельно выбраться не могли.