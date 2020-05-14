«Мне показалось, это смешно»: в Уфе допросили скандальную воспитательницу соцприюта

«Мне показалось, это смешно»: в Уфе допросили скандальную воспитательницу соцприютаВидео
22-летняя девушка, будучи воспитательницей, снимала детей на видео в прямом эфире, оскорбляла их и заставляла бить друг друга.
Подробности встречи следователей и молодой девушки сообщили в следственном комитете республики. Напомним, что на нее возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Следствию удалось установить, что воспитательница применяла в отношении малолетних воспитанников приюта незаконные методы воспитания, провоцировала их на драки, нецензурно выражалась при них и снимала все их действия в прямом эфире своего Instagram, более того, позволяла себе их бить.
На допросе девушка подробно рассказала следователю о каждом из вышеупомянутых эпизодов, при этом обронив фразу, что все ее действия «казались ей смешными».
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а руководству учреждения, которое наняло на работу девушку без должного образования, предстоит ответить сотрудникам прокуратуры и следственного комитета.