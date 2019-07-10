Башкирский ответ «Скибиди»: РНТ выпустил клип «Корот» с финалисткой «Мисс России»

«Это же корот!» — эти слова еще долго звучат в головах тех, кто просмотрел этот красочный клип уфимского исполнителя Рены РНТ. Новый клип Ринат Нигматуллин посвятил башкирскому национальному блюду — короту, сухому кисломолочному продукту.

Ринат рассказывает, что песня к клипу появилась намного раньше, однако были проблемы с дистрибьюцией, поэтому нигде не звучала. Команда исполнителя долго ждала ответ от лейбла «Жара».

— Идеи по поводу клипа пришли сами по себе. После первой демо записи мы поняли, что надо снимать клип. После этого каждый начал предлагать разные варианты событий. Клип снимала команда E7Е-медиа в Уфе, — уточнил певец.

В клипе также снимается обладательница титула «Вторая Вице-мисс Россия-2017» Альбина Ахтямова. В своей странице Инстаграм девушка, одна из волонтеров проекта «Старость в радость» написала, что изначально не хотела сниматься в этом клипе.