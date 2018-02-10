В Ишимбае "Лыжню России" засняли с высоты птичьго полета

В Ишимбае "Лыжню России" засняли с высоты птичьго полетаВидео
Сегодня, 17:19Рустэм Башкирцев
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Видео снял Рамиль Шакиров.
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Видео: Рамиль Шакиров
В Ишимбае сегодня прошло спортивное мероприятие "Лыжня России 2018". В соревнованиях принияли участие сотрудники различных предприятий, работники школ, студенты.
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