Мэр Уфы проверил качество уборки городских улиц от снега

Мэр Уфы проверил качество уборки городских улиц от снегаВидео
Сегодня, 15:03
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Ирек Ялалов проехал по городским улицам, чтобы проверить как городские службы справляются с устранением последствия снегопада.
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Видео: Камиль Бузыкаев
Минувшей ночью на на Уфу обрушился снежный циклон, по данным метеорологов за ночь выпало 12 мм осадков. По прогнозам синоптиков метели продлятся до субботы 13 января. Сегодня мэр Уфы Ирек Ялалов лично проверил как городские службы справляются с последствиями снегопада.
Снегопад и связанная с ним активность городских служб нашла отражение в карикатурах художника Камиля Бузыкаева.
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Фото: Камиль Бузыкаев
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Фото: Камиль Бузыкаев
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