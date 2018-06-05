Как Уфа тонула во время дождя

Вчера, 4 июня, в Уфе прошел сильный дождь, из-за которого даже встало движение электротранспорта, а улицы превратились в бурлящие полноводные реки. Очевидцы сняли на видео происходящее.

Сегодня на оперативном совещании в Уфе мэр города Ирек Ялалов сказал, что порядок с ливнёвками можно навести через 10-15 лет.