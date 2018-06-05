Как Уфа тонула во время дождя Видео
Сегодня, 14:08Рустэм Башкирцев
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Очевидцы сняли на видео кадры сильного дождя 4 июня.
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Видео: Николай Бажин, youtube.com
Сюжеты: Видео
Вчера, 4 июня, в Уфе прошел сильный дождь, из-за которого даже встало движение электротранспорта, а улицы превратились в бурлящие полноводные реки. Очевидцы сняли на видео происходящее.
Сегодня на оперативном совещании в Уфе мэр города Ирек Ялалов сказал, что порядок с ливнёвками можно навести через 10-15 лет.
- Ливневая канализация очень дорогая. Но надеюсь, системно за 10-15 лет порядок мы наведем, - сказал он.
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