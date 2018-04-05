В Башкирии появился первый кандидат на пост президента республики

4 апреля на заседании общественно-политического диспут-клуба при БОО "Башкорт" общественный деятель Айрат Дильмухаметов заявил о том, что собирается выдвигаться в президенты Республики Башкортостан. Потенциального кандидата в президенты Республики Башкиртостан не смущает то, что эту должность в регионе упразднили с 1 января 2015 года (теперь регион возглавляет Глава Республики Башкортостан).

Айрат Дильмухаметов в разное время был активистом "Демократического союза", Союза башкирской молодежи. Дважды был приговорен к различным срокам лишения свободы: в 2011 году - за публичные призывы к осуществлению экстремистской (ч.2 ст.280 УК РФ) и террористической деятельности с использованием СМИ (ст .205-2), оправдание экстремизма и возбуждение национальной ненависти и вражды(ст.282), в 2015 году - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ). Вышел на свободу в сентябре 2017 года.