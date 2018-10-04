Чиновники мэрии Уфы спели прощальную песню для Ирека Ялалова

Своего бывшего руководителя чиновники муниципалитета и депутаты Горсовета на последнем заседании проводили аплодисментами, а теперь выяснилось, что они еще и записали видеоклип на одну из любимых песен Ирека Ялалова «Уфимские липы» («Өфө йүкәләре») Рима Хасанова на слова народного поэта Назара Наджми. Эту песню давно называют неофициальным гимном города Уфы.