Чиновники мэрии Уфы спели прощальную песню для Ирека Ялалова

Чиновники мэрии Уфы спели прощальную песню для Ирека ЯлаловаВидео
Сегодня, 09:42Надежда Валитова
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Напомним, 3 октября бывший мэр Уфы Ирек Ялалов официально начал работать в Совете Федерации.
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Своего бывшего руководителя чиновники муниципалитета и депутаты Горсовета на последнем заседании проводили аплодисментами, а теперь выяснилось, что они еще и записали видеоклип на одну из любимых песен Ирека Ялалова «Уфимские липы» («Өфө йүкәләре») Рима Хасанова на слова народного поэта Назара Наджми. Эту песню давно называют неофициальным гимном города Уфы.
Напомним, 28 сентября, в Уфе прошло первое заседание Госсобрания-Курултая VI созыва. По результатам голосования Ялалов был наделен полномочиями сенатора от Башкирии. Его поддержали большинство депутатов. В тот же день сотрудники столичной администрации устроили Иреку Ялалову торжественные проводы.
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