Болельщики ФК «Уфа» наградили Александра Беленова и Оливье Тилля

Болельщики ФК «Уфа» наградили Александра Беленова и Оливье ТилляВидео
Сегодня, 15:29Марат Гареев
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Лучшим игрокам, по мнению болельщиков, вручили памятные подарки.
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Видео: fcufa.pro
Перед началом тренировки состоялось торжественное для игроков команды и болельщиков мероприятие: лучших игроков, выбранных в результате голосования, наградили подарками.
Лучшим игроком, по мнению болельщиков, в августе стал Александр Беленов, в сентябре – Оливье Тилль.
Награды вручили болельщики: Эмиль Кидрасов, Лариса Бикбулатова и Давид Бикбулатов. Они в свою очередь тоже стали победителями – в конкурсе репостов.
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