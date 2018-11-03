Болельщики ФК «Уфа» наградили Александра Беленова и Оливье Тилля

Перед началом тренировки состоялось торжественное для игроков команды и болельщиков мероприятие: лучших игроков, выбранных в результате голосования, наградили подарками.

Лучшим игроком, по мнению болельщиков, в августе стал Александр Беленов, в сентябре – Оливье Тилль.