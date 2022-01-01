И вот теперь эксперты заявили о дольщиках, которые терроризируют добросовестных застройщиков. Вместо того, чтобы грамотно защищать свои права, в ряде случаев дольщики решили использовать судебные иски как средство наживы. При этом абсолютно очевидно, что они не способны объективно оценить реальные последствия своих действий.
В итоге, не принимая во внимание финансовые трудности и иные проблемы, с которыми сталкивается застройщик, дольщики атакуют их своими исками, не предполагая, что «топят» не только компанию, но и самих себя. Примеры противостояния между дольщиками и застройщиками есть уже и в нашем регионе.