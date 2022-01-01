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«Йети»: аттракционы и игрушки
со всего мира
Аттракционы и игрушки в Йети развивают, обучают и лечат, а ребенок получает комплексное развитие.
У детей до 6 лет в центре собственное пространство: оно огорожено, тут много игрушек из сертифицированных материалов. Здесь есть горка, кукольные домики, игрушки и мебель для ролевых игр В песочнице - семь тонн кварцевого песка.
Для ребят постарше построены две площадки: двухъярусная полоса препятствий, лабиринт, скалодром, горки, гамаки и качели. Изюминка «Йети» - гигантский лабиринт: его связали 42 уфимские мастерицы по проекту японского дизайнера.
Дети в «Йети» могут играть сами с шести лет. До 5 лет малыша сопровождает взрослый. Установлены камеры, в каждой зоне работают инструкторы.
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Где: г.Уфа, проспект Октября, 34,
ТРК «Семья», 3 этаж.
Когда: 10 до 20:30 часов.
Цена: в будни – 350 рублей, в выходные 450 рублей. Группы от 10 человек - 300 рублей. Групповые посещения доступны только по будням
Задать вопросы: 8-909-349-17-47,
8-961-365-90-44
https://www.instagram.com/yetiufa/
https://vk.com/yetiufa
http://yeti-kids.ru/
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Парк отдыха и развлечений «Волшебный мир»
Тут найдутся развлечения как для детей, так и для родителей, и даже бабушек с дедушками. «Вальс», «Емеля», «Автодром», «Лебеди», «Дикий поезд», призовые аттракционы и еще десятки развлечений, уютное кафе с закрытой и открытой посадочной зонами, ларьки с мороженым и сладкой ватой. Помимо многочисленных аттракционов и развлечений в парке "Волшебный Мир" происходят настоящие чудеса - тут можно встретить живого слона, танцующего медведя, понаблюдать нашествие стрекоз, откопать останки динозавра. А в выходные гости парка могут поучаствовать в развлекательной программе и побарахтаться в настоящей пене на пенной «КваКваТеке».
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Где: проспект Октября, 79/1
Когда: с 11 до 23 часов
Задать вопросы: 8(347) 290-20-82
Цена: от 60 до 150 рублей.
http://vm-ufa.ru
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Речные прогулки на теплоходе
Незабываемые впечатления и воспоминания останутся у ребенка после путешествия на теплоходе. Башкирское речное пароходство предлагает совершить водную прогулку на теплоходах «Чайка», «Караидель» и «Батыр». Доступна аренда теплохода для празднования дня рождения, юбилея, детского праздника. Индивидуальный подход к любому запланированному мероприятию, при желании – осмотр понравившегося судна на месте его стоянки, помощь в подготовке и проведении праздника.
Посадка и высадка на причале у речного порта по адресу Сафроновский проезд, 4,к.2.
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Где: речной порт «Уфа», Сафроновский проезд, 4, к.2
Задать вопросы: 89603944469 Александр (аренда), 89174845820 (справочная)
Цена: аренда на час: по будням взрослым -13400 рублей, школьникам - 12400 рублей, с пятницы по воскресенье - 13900 и 12900 рублей.
Часовые прогулки в будни 320 рублей, детям. Двухчасовые прогулки с пятницы по воскресенье взрослым - 600 рублей, детям - 280 рублей.
Посадка и высадка на причале у речного порта «Уфа»,.
http://brp-ufa.ru/
vk.com/brp_ufa
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Здесь ни один малыш не заскучает. Безопасные аттракционы: при создании лабиринта были учтены все правила техники безопасности, площадки без острых углов, отделаны мягкими материалами. Есть многоуровневый трехэтажный лабиринт и игровая комната с горками, батутом, мини-скалодром, мягкий конструктор, бассейны с шариками и различными препятствиями. Внимательные воспитатели присмотрят и организуют досуг для детей. Возможна организация дней рождения с аниматорами.
Возможно онлайн-наблюдение за детьми.
Где: г.Уфа, проспект Октября 4/1, ЦТиР МИР, 4 уровень.
Задать вопросы: 8 (927) 236-94-49
8 (347) 257-81-81
Цены: от 150 за полчаса, Дни Рождения от 999 руб.
http://detivmireufa.ru