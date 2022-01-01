«Йети»: аттракционы и игрушки

со всего мира

У детей до 6 лет в центре собственное пространство: оно огорожено, тут много игрушек из сертифицированных материалов. Здесь есть горка, кукольные домики, игрушки и мебель для ролевых игр В песочнице - семь тонн кварцевого песка.

Для ребят постарше построены две площадки: двухъярусная полоса препятствий, лабиринт, скалодром, горки, гамаки и качели. Изюминка «Йети» - гигантский лабиринт: его связали 42 уфимские мастерицы по проекту японского дизайнера.

Дети в «Йети» могут играть сами с шести лет. До 5 лет малыша сопровождает взрослый. Установлены камеры, в каждой зоне работают инструкторы.



Аттракционы и игрушки в Йети развивают, обучают и лечат, а ребенок получает комплексное развитие.У детей до 6 лет в центре собственное пространство: оно огорожено, тут много игрушек из сертифицированных материалов. Здесь есть горка, кукольные домики, игрушки и мебель для ролевых игр В песочнице - семь тонн кварцевого песка.Для ребят постарше построены две площадки: двухъярусная полоса препятствий, лабиринт, скалодром, горки, гамаки и качели. Изюминка «Йети» - гигантский лабиринт: его связали 42 уфимские мастерицы по проекту японского дизайнера.Дети в «Йети» могут играть сами с шести лет. До 5 лет малыша сопровождает взрослый. Установлены камеры, в каждой зоне работают инструкторы.