Как собрать ребенка в школу
без лишних трат и нервов.

Медиакорсеть дает родителям пять важных
советов, о которых не стоит забывать.
По данным пресс-службы Администрации Уфы в грядущем учебном году порог уфимских школ переступят 113 тысяч учащихся, что на 5 тысяч детей больше по сравнению с прошлым годом. Из них свыше 13 тысяч – первоклашки.
Вот вроде бы и дождались наступления жаркого лета, но впереди еще более жаркая пора. Август - это не только время сбора урожая, но еще и подготовка к школе. Не имеет значения, кто у вас - первоклассник или выпускник 11 класса - и в том и другом случае придется позаботиться о многих составляющих комфортного обучения вашего ребенка. Купить лучше все заранее, если нервы дороги.
Что лучше купить первокласснику, чтобы не остаться с пустым кошельком?
Начнем с «технического оснащения» школьника.
Электронная книга - полезная в учебе вещь для первоклассника. Дисплей должен быть с жидкими чернилами. От такого девайса меньше всего устают глаза, он не вредит зрению. Электронная книга может стать отличной заменой учебникам и книгам, избавив ребенка от необходимости таскать с собой тяжести. Некоторые школы уже переходят именно на этот гаджет.
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Модный и полезный тренд для первоклашек и их родителей - смарт часы.
В часы вставляется micro SIM-карта. Благодаря встроенным динамику и микрофону, родители могут связаться со своими детьми в любой момент. Также с помощью кнопки SOS ребенок может сообщить об опасности. Поддержка GPS дает возможность проследить маршрут передвижения того, кто носит часы и установить безопасную зону нахождения ребенка.
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Планшет. Очень удобен в учебе: совмещает в себе телефон и ноутбук. При этом планшеты имеют небольшие размеры и массу. Родители могут заблокировать в планшете социальные сети, чтобы школьник не «зависал» в них на уроках, и ограничить доступ к нежелательным для ребенка сайтам. С планшета можно показывать презентации, читать и изучать что-то в Интернете. Кроме того, в планшете есть GPS-навигатор, который позволяет определять местонахождение школьника.
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Ноутбук. От сложности задач растут и потребности. Для ребят постарше без компьютера или ноутбука сейчас никуда. Напечатать доклад, подготовить презентацию. И школьнику значительно удобнее, если у него будет не стационарный компьютер, а ноутбук - его всегда можно взять с собой. Да и по цене сейчас бюджетный ноутбук не дороже компьютера. Корпус желательно из прочного пластика, хорошая клавиатура, процессор серии IntelCore i3 – оптимально для учебы, способен быстро решать наиболее распространённый круг задач – работа с текстами, таблицами, создание презентаций, обработка изображений и т.д. Наличие предустановленной операционной системы Windows 10 избавит от проблем с установкой и настройкой ноутбука, и гарантирует стабильную работу системы.
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С техникой разобрались, ура! Переходим к интерактивным процедурам.
Жизнь современных детей и подростков давно перетекла из реального в виртуальное пространство. Как показывают исследования, с каждым годом подрастающее поколение все больше времени проводит в сети. Они знакомятся, общаются со сверстниками, совершают виртуальные путешествия в другие страны, познают мир и учатся с помощью Интернета. Знакомые родителям с детства в бумажной форме атрибуты школьной жизни - дневники, учебники, книги, энциклопедии, словари – и те стали цифровыми.
Интернет дает школьникам колоссальные возможности для развития. Это большая библиотека, где представлены электронные книги и обучающие видеопрограммы по разным направлениям. Одни ресурсы подойдут для личностного роста, другие – для углубленного изучения конкретных предметов или дополнительного образования. В самом начале родители могут помочь и объяснить младшим школьникам, как находить интересующие книги или уроки в сети. Затем, находясь в поиске нужных сведений, ребенок будет сам учиться мыслить логически и оценивать качество полученной информации.
В Интернете есть немалое количество сайтов, где школьник может обратиться к словарю или самостоятельно проверить свое сочинение на орфографию и пунктуацию. Ученики школ с углубленным изучением иностранных языков найдут в сети специальные ресурсы - онлайн-словари, с помощью которых смогут улучшить произношение и скорость перевода.
Сеть также место, где школьники проявляют себя творчески. На страницах социальных сетей или специальных ресурсах дети размещают стихи и рисунки, фотографии поделок, видеоролики и могут сразу получить обратную связь в виде лайков и комментариев.
И, чтобы не лишать ребенка всех этих ресурсов, родителям, в преддверии учебного года, стоит позаботиться о качестве и безопасности домашнего интернета. Вот тут возникают вопросы:
1
Какой Интернет выбрать?
2
Как обезопасить ребенка в сети от негативного контента?
3
Какова оптимальная цена на интернет?
Для всех, кто разумно относится к семейному бюджету, и находится в поиске оптимальной цены, оператор связи Bashtel предлагает принять участие в акции «Большой Интернет+» и выбрать подходящий пакет услуг.
Участники акции получают пакет из двух услуг: «Интернет» и «Интерактивное телевидение», и дополнительные бонусы:
тест-драйв дополнительных пакетов интерактивного телевидения на 1 месяц;
управление просмотром – возможность поставить эфир на паузу, перемотать, посмотреть передачи Интерактивного ТВ из архива;
возможность подключения нескольких телевизоров;
приставку в комплекте.
Родителям, переживающим за безопасность ребенка в сети, поможет ресурс «Интернет-цензор», который предоставляется для своих клиентов компанией Bashtel бесплатно. Программа защищена от взлома и содержит уникальные, вручную проверенные, «белые списки», включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные ресурсы. Безопасность юных телезрителей обеспечит функция «Родительский контроль», с помощью которой вы сами сможете настроить индивидуальный профиль, защищенный паролем для Вашего ребенка.
Подобрать себе подходящий пакет из линейки «Большой интернет+» и оставить заявку на подключение можно на сайте Bashtel, в центрах
продаж и обслуживания абонентов ПАО «Башинформсвязь» или по
телефону (347) 22-22-900.
Теперь осталось одеть нашего радующегося новым
девайсам и возможностям школьника.
Внезапно мы обнаруживаем, что ребенок за лето ощутимо вырос, а значит, школьную форму с прошлого учебного года натянешь разве что на нос. Бежим за одеждой, и лучше туда, где большой выбор. Современным ребятам мало комфорта, удобства и безопасности - они хотят стиля и идеально сидящей по фигуре одежды. И их пожелания выполняются. Дизайнеры «SKYLAKE» создают все коллекции школьной формы с учетом последних тенденций моды, что особенно важно для ребят средних и старших классов, серьезно интересующихся вопросами стиля. У компании впечатляющий выбор одежды - она предлагает более 60 коллекций, в которые входят больше 800 моделей школьной формы для разных возрастных групп.
Профессиональная команда дизайн-студии включила в школьную форму для младших классов специальные невидимые постороннему взгляду регуляторы, лямки и «утяжки», позволяющие идеально подогнать форму по фигуре. Конечно же, учитывается и безопасность - школьная форма «SKY LAKE» шьется из гипоаллергенных тканей, а все материалы, из которых создается школьная форма - немнущиеся. Благодаря этому изделия «SKY LAKE» долго сохраняют первоначальный вид и не требуют особого ухода, что позволяет школьнику не беспокоиться о своем наряде, а полностью сосредоточиться на учебном процессе.
Посмотреть и примерить форму можно по адресу Уфа, Проспект Октября, д. 74. И имейте в виду, что, если что-то не подошло, школьную форму можно обменять до 31 августа!
Подавляющее большинство учеников ходит в школу не учиться, а общаться – так говорят многочисленные соцопросы. Юношеский максимализм и желание самовыражения с помощью одежды еще никто не отменял, поэтому потратьте со своим ребенком чуть больше времени, но приобретите именно то, в чем как младшему школьнику, так и старшекласснику, будет комфортно!
«Летящей походкой»
Вот теперь наше чадо красиво одето, с модным гаджетом, но ведь мы же не из сказки про «Золушку», потому нужно срочно позаботиться об удобной, качественной обуви. Стиль, удобство, красота – все это в салонах сети детской обуви "СОРОКОНОЖКА". Ведь там работают грамотные специалисты, которые с удовольствием помогут вам выбрать обувь для ребенка.
А также весь товар в этом салоне обуви сделан из высококачественного материала. От ассортимента буквально разбегаются глаза. Более 3 зарекомендовавших себя марок детской обуви: Котофей, Антилопа, Капика, Зебра, Фома, Тотто, Скороход, ТОМ.М, СКАЗКА, БИ-КИ, Kenka, El Tempo и другие.

Примерить и сразу купить классные башмачки для школы можно по двум адресам:
Место номер 1 в Уфе находится в ТЦ «Аркада» на втором этаже.
А место номер 2 это ТЦ «Семья» магазин также расположен на втором этаже.
Еще можно позвонить:
☎ 89177473147, ☎ 89374755553.
Или заглянуть на страничку в соцсети по адресу:
https://vk.com/detskaya_obuv_ufa_magazin
Самое главное – как выбрать рюкзак для своего школяра?
Очень просто! Помните главное - этой вещи достанется сполна. Его набивают под завязку, кидают с разбегу на пол, на нем катаются с горки и даже дерутся, поэтому очень важно, чтобы рюкзак был прочным и прослужил ученику хотя бы в течение одного учебного года.
Согласно нормам ГОСТа, вес пустого рюкзака не должен превышать 1-го килограмма.
Учебники, хоть они сейчас и разделены на части, тетради и остальные школьные принадлежности, будут весить около 2 кг для 1 класса, а в средней и старшей школе — и того больше. Поэтому чем легче будет ранец, тем лучше. Выбирайте рюкзаки с полужесткой ортопедической спинкой: на такой спинке размещены несколько подушечек, которые подчеркивают естественные изгибы позвоночника, поддерживают правильную осанку и равномерно распределяют нагрузку по всей спине.
Спинка ранца должна быть с воздухообменом: мягкая подкладка из сетчатой ткани не позволит спине ребенка потеть при контакте с ранцем. Если вы покупаете рюкзак для подростка, жесткого каркаса у него не будет, но можно выбрать модель с ребрами жесткости в спинке — это лучше, чем не удерживающий форму мешок.
И напоследок несколько «работающих» советов.
Перейдём к канцелярии.
А вот и некоторые советы по выбору:
1
Покупать канцтовары рекомендуется не наборами, а по отдельности, потому что в наборе всегда есть лишние вещи.
2
Ручки, школьные пеналы и линейки не должны быть окрашены в яркие цвета, поскольку яркие вещи отвлекают ребенка от учебы, настраивают его на нерабочий лад.
3
Не стоит покупать и дешевую продукцию неизвестных производителей, которая не только быстро приходит в негодность, но и может содержать вредные для здоровья вещества.
4
Лучше всего приобретать канцелярские принадлежности незадолго до начала учебного года - продавцы меньше завышают цены.
5
Существенно сэкономит ваше время покупка канцтоваров через Интернет.
Процесс сбора в школу достаточно затратный, нервный и утомительный. А до начала учебного года осталось всего ничего! Продумайте и запланируйте покупки заранее, не оставляйте всё на последний день. Пусть 1 сентября станет самым спокойным, уверенным и счастливым днем в жизни вашей семьи!