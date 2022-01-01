Внезапно мы обнаруживаем, что ребенок за лето ощутимо вырос, а значит, школьную форму с прошлого учебного года натянешь разве что на нос. Бежим за одеждой, и лучше туда, где большой выбор. Современным ребятам мало комфорта, удобства и безопасности - они хотят стиля и идеально сидящей по фигуре одежды. И их пожелания выполняются. Дизайнеры «SKYLAKE»
создают все коллекции школьной формы с учетом последних тенденций моды, что особенно важно для ребят средних и старших классов, серьезно интересующихся вопросами стиля. У компании впечатляющий выбор одежды - она предлагает более 60 коллекций, в которые входят больше 800 моделей школьной формы для разных возрастных групп.