Ноутбук.

От сложности задач растут и потребности. Для ребят постарше без компьютера или ноутбука сейчас никуда. Напечатать доклад, подготовить презентацию. И школьнику значительно удобнее, если у него будет не стационарный компьютер, а ноутбук - его всегда можно взять с собой. Да и по цене сейчас бюджетный ноутбук не дороже компьютера. Корпус желательно из прочного пластика, хорошая клавиатура, процессор серии IntelCore i3 – оптимально для учебы, способен быстро решать наиболее распространённый круг задач – работа с текстами, таблицами, создание презентаций, обработка изображений и т.д. Наличие предустановленной операционной системы Windows 10 избавит от проблем с установкой и настройкой ноутбука, и гарантирует стабильную работу системы.