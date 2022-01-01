В годы Великой Отечественной войны в город были эвакуированы заводы и фабрики со всей страны. Стерлитамак принял Бакинский завод "Красный пролетарий", Одесский станкостроительный завод имени Ленина, Московскую обувную фабрику. Самоотверженный труд многих людей позволил быстро и оперативно запустить эти заводы и наладить выпуск продукции для нужд фронта.





В 1941 году началось строительство содового завода. В Стерлитамак начало поступать эвакуированное оборудование из Украины со Славянского и Донецкого содовых заводов. В суровое военное время в тяжелейших условиях происходило строительство предприятия. В марте 1945 года была получена первая партия соды. Так началась трудовая биография предприятия.