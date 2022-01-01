Второй по величине город Башкирии, один из самых благоустроенных городов России, ведет свою историю с 1766 года – здесь возникла Стерлитамакская пристань.
На протяжении XVIII века в центральных районах России постоянно ощущалась нехватка соли, поэтому неудивительно, что мощные илецкие соляные пласты, выходящие почти на поверхность, привлекли внимание промышленников. Именно наличие больших запасов каменной соли стало решающим фактором в образовании города. В 1781 году пристань официально становится городом.
Стерлитамак относился к одному из восьми уездов Уфимской губернии. В 1786 году здесь было 142 двора, большая часть которых принадлежала военнослужащим. Помимо жилых домов в Стерлитамаке были и казённые заведения: 5 торговых лавок, 2 продовольственных склада, дом судебных заседаний, церковь и т. д.