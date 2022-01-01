Как соляная пристань превратилась
в город «большой химии»
Второй по величине город Башкирии, один из самых благоустроенных городов России, ведет свою историю с 1766 года – здесь возникла Стерлитамакская пристань.
На протяжении XVIII века в центральных районах России постоянно ощущалась нехватка соли, поэтому неудивительно, что мощные илецкие соляные пласты, выходящие почти на поверхность, привлекли внимание промышленников. Именно наличие больших запасов каменной соли стало решающим фактором в образовании города. В 1781 году пристань официально становится городом.


Стерлитамак относился к одному из восьми уездов Уфимской губернии. В 1786 году здесь было 142 двора, большая часть которых принадлежала военнослужащим. Помимо жилых домов в Стерлитамаке были и казённые заведения: 5 торговых лавок, 2 продовольственных склада, дом судебных заседаний, церковь и т. д.

В XIX веке Стерлитамак развивался как купеческий город. Здесь были построены магазины, питейные заведения, склады, появились предприятия по производству водки, выделке кожи.
В городе развиваются кустарные промыслы: салотопенный, воскобойный, гончарный, шорный, красильный, плотницкий и другие. Появилась мукомольная мельница. Основной специализацией умельцев Стерлитамака было кожевенное дело.

Несмотря на свое развитие, Стерлитамак этого времени больше напоминает собой деревню, нежели город, с численностью населения чуть более 15 тысяч человек.
С 1919 по 1922 годы Стерлитамак был столицей Башкирской АССР. В предвоенные годы активно развивалась промышленность Стерлитамака. В городе были построены кислородный завод, элеватор, хлебозавод, появились промысловые артели. Началось строительство ремонтно-механического завода по производству бурового оборудования. В городе появилось управление треста «Башнефть». Был решен вопрос о строительстве железной дороги.
В эти же годы в стране возникла острая необходимость в кальцинированной соде и цементе. Были разведаны несколько регионов для размещения будущих заводов. Самым перспективным была признана Башкирия. В 1936 году группа геологоразведчиков обнаружила, что стерлитамакские горы Шиханы располагают огромными запасами химически чистого известняка, который является исходным сырьем для производства соды. К тому же, при разведке нефтяных месторождений в районе города Ишимбая были обнаружены большие залежи каменной соли – второго важнейшего компонента химического производства соды.
Площадка для строительства Стерлитамакского содового завода была выбрана в 1939 году.
В годы Великой Отечественной войны в город были эвакуированы заводы и фабрики со всей страны. Стерлитамак принял Бакинский завод "Красный пролетарий", Одесский станкостроительный завод имени Ленина, Московскую обувную фабрику. Самоотверженный труд многих людей позволил быстро и оперативно запустить эти заводы и наладить выпуск продукции для нужд фронта.

В 1941 году началось строительство содового завода. В Стерлитамак начало поступать эвакуированное оборудование из Украины со Славянского и Донецкого содовых заводов. В суровое военное время в тяжелейших условиях происходило строительство предприятия. В марте 1945 года была получена первая партия соды. Так началась трудовая биография предприятия.
В августе 1945 года правительством было принято решение об увеличении производства кальцинированной и каустической соды в стране. Уже через шесть лет было завершено строительство и монтаж оборудования первой очереди цехов по производству кальцинированной соды. С 10 ноября 1951 года Стерлитамакский содовый завод начал регулярный выпуск кальцинированной соды.

Почти одновременно с этим в 1946 году было начато строительство цементного завода. Первый цемент был получен в апреле 1952 года.
Рядом с цементным заводом в 1952 году началось строительство завода по выпуску кровельного шифера. Шиферный завод начал работать 18 февраля 1956 года.
1 июля 1957 года на базе этих производств был образован содово-цементный комбинат. В 60-е годы на заводе были построены цеха по производству очищенного бикарбоната натрия (соды пищевой), белой сажи.

 В 70-е годы состоялся пуск третьей очереди производства кальцинированной соды, построены: первый в стране цех по выпуску тяжелой соды, цех по выпуску строительного гипса, комплекс цехов бариевого производства, цех известняковой муки.

 В апреле 1975 года Стерлитамакский содово-цементный комбинат был переименован в производственное объединение «Сода».
В 1951 году рядом с давшим первую продукцию содовым заводом началось строительство Стерлитамакского завода синтетического каучука. 12 апреля 1960 года с лентоотливочной машины цеха Е-2 завода СК сошел первый рулон башкирского каучука, возвестив о рождении ещё одного крупного предприятия большой химии.
В 1955 году Совет Министров СССР принял официальное решение о строительстве в Стерлитамаке химического завода. Основанием для принятия данного решения послужило наличие Яр-Бишкадакского месторождения соли – основного сырья для производства каустической соды, а также богатые месторождения нефти.

8 августа 1964 года подписан акт приемки в эксплуатацию первой очереди Стерлитамакского химического завода.
Структура молодого завода включала в себя цеха по производству соды каустической, хлора, дихлорэтана, хлористого водорода и соляной кислоты.
С 1967 по 1975 годы на Стерлитамакском химическом заводе были пущены технологические линии по производству гипохлорита кальция, кабельных пластикатов, пленок, товаров народного потребления, соды каустической диафрагменным методом.
8 декабря 1976 года Стерлитамакский химзавод становится производственным объединением «Каустик».
В этот период были введены в эксплуатацию производства хлорированного поливинилхлорида, соды каустической по технологии компании «Оронцио де Нора», цех гипохлорита натрия, цех гербицидов, цех по сжиганию хлорорганических отходов.
Строительство в Стерлитамаке крупных химических предприятий дало ощутимый толчок в развитии города. Из маленького провинциального городка он превратился в крупный промышленный центр с жилыми домами, культурными центрами, больницами и поликлиниками, развитой общеподготовительной и специализированной учебной базой. Стерлитамак становится одним из самых благоустроенных и успешно развивающихся городов нашей республики. Градообразующие предприятия обеспечили благосостояние и стабильную жизнь города и его жителей.
В 2013 году два крупных химических предприятия Стерлитамака – «Каустик» и «Сода» объединились в Башкирскую содовую компанию. Сегодня компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску каустической соды, ПВХ, а также является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов.
БСК – это крупнейшее предприятие города, от его стабильной работы зависит благополучие всего Стерлитамака. Предприятие активно участвует в общественной жизни города, инвестируя значительные средства в благотворительность. Многие социальные проекты были реализованы благодаря поддержке БСК. На эти цели компания ежегодно выделяет сотни миллионов рублей. Количество творческих, спортивных и просветительских проектов, реализованных при участии предприятия, растет с каждым годом.
© Акционерное общество «Башкирская содовая компания»