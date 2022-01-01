INAYA глазами одного человека
ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗ НУГУША ИЛИ О ЧЕМ ПОЮТ БУДДИСТЫ
Виктория Чистякова
С 28 июня по 2 июля на берегу реки Нугуш состоялся уникальный фестиваль INAYA. Его концепция - ЭКО ЭТНО ЙОГА АРТ
ЭКО - это направление воплощает бережное отношение человека к окружающей среде. На фестивале проводили мастер-классы по выпеканию хлеба из экологически чистого зерна. На нем бравый колоритный мужчина в фартуке и свободных шароварах рассказывал о том, как своими руками он печет хлеб, зерно для которого закупает у местного фермера, берегущего свою землю от химикатов. Еще на фестивале был организован раздельный сбор мусора. Люди, похожие на хиппи или же являющиеся таковыми на самом деле, разделяли отходы на органические, пластмассовую посуду и стекло. ЭКО - означает не только особое отношение к окружающему миру, но и чувство единения с природой, с чистотой и простотой ее красоты
ЭТНО - направление, которое дает возможность проникнуться атмосферой нескольких культур. Слушая музыку, пробуя различную еду, занимаясь практиками, люди без предрассудков полностью отдавались происходящему. В программе мероприятия - игра на варгане, путешествие в прошлые жизни, валяние из шерсти и мандала-терапия
ЙОГА - направление, включающее в себя индивидуальную и парную йогу, самосовершенствование, исцеление через движение, звук и медитацию.
АРТ - мега-направление. которое объединило невероятно творческих людей на одной площадке. Ethno electronica chillout из Уфы в лице HAUA, psychedelic от ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ из Москвы, folk воронежского IKARUSHKA и ритмы breaks от KAYATMA из Питера - люди колбасились, покачивались, прыгали, водили хороводы с детьми (как никак фестиваль со статусом "семейный"). Тут же рядом кто-то плел ловца снов, чуть подальше - смотрели на звезды в планетарии или летали на рогатке. На каждом шагу пели "Харе Кришна, Харе". А в юрте у разноцветной сцены по ночам мастера накладывали светящийся аквагрим и разрисовывали желающих замысловатыми мандалами.