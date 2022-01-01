ЭКО - это направление воплощает бережное отношение человека к окружающей среде. На фестивале проводили мастер-классы по выпеканию хлеба из экологически чистого зерна. На нем бравый колоритный мужчина в фартуке и свободных шароварах рассказывал о том, как своими руками он печет хлеб, зерно для которого закупает у местного фермера, берегущего свою землю от химикатов. Еще на фестивале был организован раздельный сбор мусора. Люди, похожие на хиппи или же являющиеся таковыми на самом деле, разделяли отходы на органические, пластмассовую посуду и стекло. ЭКО - означает не только особое отношение к окружающему миру, но и чувство единения с природой, с чистотой и простотой ее красоты