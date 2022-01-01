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Мы решили помочь вам остаться богатым и душевно здоровым, и при этом не прослыть банальным. А именно, взяли на себя придумывание нетривиального подарка прекрасной половине человечества на 8 марта. Шампанское и тюльпаны никуда не денутся, а вот выгодные во всех смыслах предложения действуют недолго! Итак, какой подарок преподнести в Международный женский день?
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Запоминающийся беспроигрышный подарок – портрет на холсте, созданный талантливым художником. В течение одного-двух дней мастер в обнимку с графическим планшетом трудится над эскизом, еще через день выдает рисунок с четкими линиями перехода и приятными цветами, которые вы сможете выбрать сами. Если же Вы выбрали в качестве подарка - фото-портрет на холсте, Вам могут его изготовить за один день!
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Заказать портрет: jayfox.ru
Посмотреть портфолио: https://vk.com/jay_fox
Задать вопросы: 8-999-133-93-13
Цена вопроса:
1) 30х40см – 2250 руб.
2) 40х60см – 3150 руб.
3) 60х80см – 4750 руб.
+250р за второе и последующее количество лиц
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Нежное женское сердце растает от вечера стихов Ах Астаховой, которая выступает в Уфе со своей новой концертной программой «Карманная планета». Цепляющие проникновенные стихи читаются автором под живое музыкальное сопровождение. Общение в творческой атмосфере и стихи поэтессы оставят после себя приподнятое настроение и позволят посмотреть на мир другими глазами.
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Когда: 10 марта
Где: театр «Нур», ул. 50 лет СССР, 36
Цена вопроса: от 800 руб.
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Нетипичный салон красоты, постоянными клиентами которого являются известные политики, предприниматели и звезды как местной, так и российской эстрады. Салон, в котором работают лучшие парикмахеры, колористы и мастера ногтевого сервиса города. К ним обращаются организаторы концертов и мероприятий для обслуживания знаменитостей мирового масштаба. Почувствовать себя VIP-персоной и получить услуги соответствующего уровня, не разорившись можно в праздничный день, участвуя в акциях:
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- Окрашиваете волосы
= получаете укладку со скидкой 20/40%
- Стрижете волосы
= получаете экспресс-укладку/укладку в подарок
- Делаете мультитональное окрашивание
= получаете стрижку со скидкой 20/40%
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= получаете SPA-уход головы в подарок
- Делаете стрижку + покрытие ногтей гель-лаком ESSIE = получаете маникюр в подарок
Где: ул. Бориса Домашникова, 22
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В клубе проводится масса групповых занятий, есть тренажёрный зал, зона кроссфита и единоборств, инфракрасная сауна, в общем - всё, что должен иметь всякий уважающий себя фитнес-клуб. Только здесь огромное количество преимуществ. Во-первых, доступность – позволить себе заниматься в этом клубе могут все, от студента до пенсионера - годовая карта клуба от 3999 руб! Во-вторых, по одной карте клуба можно заниматься во всех клубах сети, в-третьих, клуб работает круглосуточно, в-четвертых, занятия проводят исключительно высококвалифицированные тренеры, и, наконец, в-пятых, бесконечно прекрасная в своем положительном влиянии на организм инфракрасная сауна.
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