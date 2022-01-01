годовая карта клуба от 3999 руб! Во-вторых, по одной карте клуба можно заниматься во всех клубах сети, в-третьих, клуб работает круглосуточно, в-четвертых, занятия проводят исключительно высококвалифицированные тренеры, и, наконец, в-пятых, бесконечно прекрасная в своем положительном влиянии на организм инфракрасная сауна.

Где: Менделеева 137, Гагарина 1/3

Телефон: 25-7777-8

Cайт: В клубе проводится масса групповых занятий , есть тренажёрный зал, зона кроссфита и единоборств, инфракрасная сауна, в общем - всё, что должен иметь всякий уважающий себя фитнес-клуб. Только здесь огромное количество преимуществ. Во-первых, доступность – позволить себе заниматься в этом клубе могут все, от студента до пенсионера -Во-вторых, по одной карте клуба можно заниматься во всех клубах сети, в-третьих, клуб работает круглосуточно, в-четвертых, занятия проводят исключительно высококвалифицированные тренеры, и, наконец, в-пятых, бесконечно прекрасная в своем положительном влиянии на организм инфракрасная сауна.Где: Менделеева 137, Гагарина 1/3Телефон: 25-7777-8Cайт: ufa.metrofitness.ru