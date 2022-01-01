Райский уголок большого города

Райский уголок большого города

Житель современного мегаполиса постоянно подвергается воздействию различных стрессовых ситуаций, что, без сомнения, негативно сказывается на его здоровье. Находясь ежедневно в круговороте городских событий, хочется хоть на миг перенестись на островок спокойствия и гармонии, где можно расслабиться: отдохнуть и душой, и телом.

Таким местом в Уфе стал салон традиционного тайского массажа и СПА «ТАЙРАЙ» на Комсомольской.
В представлении многих тайский массаж – некое эротическое шоу.
В действительности это далеко не так: традиционный тайский массаж направлен на оздоровление всего организма. Поэтому уважающий себя салон никогда не доверит своего пациента мастеру без опыта работы. Как правило, на обучение техникам такого массажа уходит до 10 лет.
В представлении многих тайский массаж – некое эротическое шоу.
В действительности это далеко не так: традиционный тайский массаж направлен на оздоровление всего организма. Поэтому уважающий себя салон никогда не доверит своего пациента мастеру без опыта работы. Как правило, на обучение техникам такого массажа уходит до 10 лет.
Поэтому уважающий себя салон никогда не доверит своего пациента мастеру без опыта работы. Как правило, на обучение техникам такого массажа уходит до 10 лет.
Открывая дверь салона, вы мгновенно попадаете в атмосферу таинственного и загадочного востока: мелодичная музыка, аромат редких трав и экзотических масел, роскошный интерьер – все это заставляет вас почувствовать себя в сказке.
Доброжелательные мастера, приехавшие из далекого Таиланда, помогут не только избавиться от физических болей, но и снимут стресс, помогут восстановить внутренний баланс, улучшить циркуляцию крови и оздоровить весь организм.
Доброжелательные мастера, приехавшие из далекого Таиланда, помогут избавиться от физических болей.
Снимут стресс, помогут восстановить внутренний баланс, улучшить циркуляцию крови и оздоровить весь организм.
Традиционный тайский массаж, тайский ароматический Oil-массаж, массаж воротниковой зоны и массаж ног - все это поможет вашему телу освободиться от зажимов и чувства скованности, стрессов, расслабиться и почувствовать вкус жизни. Заботливые руки мастеров, которым техники владения массажем передаются из поколения в поколение, разомнут ваше тело так, что у вас поднимется настроение, повысится работоспособность – вам снова захочется летать!
Традиционный тайский массаж, тайский ароматический Oil-массаж, массаж воротниковой зоны и массаж ног - все это поможет вашему телу освободиться от зажимов и чувства скованности, стрессов, расслабиться и почувствовать вкус жизни. Заботливые руки мастеров, которым техники владения массажем передаются из поколения в поколение, разомнут ваше тело так, что у вас поднимется настроение, повысится работоспособность – вам снова захочется летать!

Мало кто знает, но с помощью тайского массажа можно скорректировать свой вес. Существует специальная техника, когда мастер с помощью кремов на натуральной основе интенсивно прорабатывает все проблемные зоны, включая живот, бедра и ягодицы. Сеансы такого массажа направлены на восстановление микроциркуляции крови. В результате, уже через несколько сеансов вы сможете распрощаться с досадной жировой прослойкой, исчезнет целлюлит, а кожа станет более эластичной и упругой. Это отличная альтернатива для тех, кто мечтает о красивой фигуре, но при этом не хочет изматывать себя тяжелыми тренировками и диетами.


Многие считают, что во время сеанса традиционного тайского массажа клиент должен раздеться. Однако, это совсем не так, именно этот вид массажа выполняется в удобной одежде, оголенными могут остаться ступы и кисти рук. В салоне клиенту предлагают переодеться в предложенную ему удобную одежду.

Однако независимо от техники массажа, он должен всегда начинаться со снятия напряжения и зажимов. Изначально мастер должен полностью расслабить пациента, и только после этого приступить к основной части массажа: надавливать, скручивать и растягивать отдельные части тела своего клиента.
Многие считают, что во время сеанса традиционного тайского массажа клиент должен раздеться. Однако, это совсем не так, именно этот вид массажа выполняется в удобной одежде, оголенными могут остаться ступы и кисти рук. В салоне клиенту предлагают переодеться в предложенную ему удобную одежду.

Однако независимо от техники массажа, он должен всегда начинаться со снятия напряжения и зажимов. Изначально мастер должен полностью расслабить пациента, и только после этого приступить к основной части массажа: надавливать, скручивать и растягивать отдельные части тела своего клиента.


Большой популярностью сегодня пользуются программы тайского СПА. Уважение во всем мире этот вид СПА получил из-за использования в своей основе натуральных компонентов.
Так любимыми многими ценителями роскоши сегодня стали такие виды массажа, как массаж горячими травяными мешочками со сборами редких тайских трав, массаж с использованием горячих и холодных вулканических камней. Максимального эффекта помогают достичь сеансы массажа с использованием кедровой бочки и различных пилингов.
Spa-массаж горячими травяными мешочками, в которых находятся сборы редких и полезных тайских трав, мягко прогревает и расслабляет ваши мышцы, улучшает циркуляцию крови в тканях, а экстракты трав насыщают кожу питательными микро- и макроэлементами. Такой вид массажа особенно необходим при болях в спине, мышцах и суставах, вызванных эмоциональным переутомлением.
Сеансы массажа с использованием горячих и холодных камней оказывают как расслабляющий эффект, так и регулируют работу вегетативной нервной системы, уменьшают мышечные и головные боли.
Помните, что массаж – не только отличный способ снять усталость и стресс, это также профилактика серьезных заболеваний.
Салон «ТАЙРАЙ» предлагает своим клиентам новую процедуру – «массаж для двоих». Эта программа разработана для совместного посещения сеансов массажа близкими людьми. Салон предоставляет приватный массажный кабинет, где вы одновременно со своим близким человеком можете насладиться традиционным тайским массажем или спа-процедурами.
По желанию гостя, комнату могут украсить цветами, лепестками роз, подать фрукты и шампанское. Это отличная идея для того, чтобы отметить вместе с вашим любимым человеком важное событие в вашей жизни, например, сделать предложение руки и сердца для своей возлюбленной или отметить годовщину свадьбы.

Салон «ТАЙРАЙ» предлагает своим клиентам новую процедуру – «массаж для двоих». Эта программа разработана для совместного посещения сеансов массажа близкими людьми. Салон предоставляет приватный массажный кабинет, где вы одновременно со своим близким человеком можете насладиться традиционным тайским массажем или спа-процедурами.
По желанию гостя, комнату могут украсить цветами, лепестками роз, подать фрукты и шампанское. Это отличная идея для того, чтобы отметить вместе с вашим любимым человеком важное событие в вашей жизни, например, сделать предложение руки и сердца для своей возлюбленной или отметить годовщину свадьбы.





«Тай Рай» любит баловать своих клиентов приятными акциями и сюрпризами. Так, с 1 декабря при одновременной покупке двух сертификатов третий - вы получаете в подарок.

Также важным и приятным моментом станет тот факт, что оплатить сеансы массажа теперь можно и использованием полиса ДМС.
Приятной новостью для ценителей тайского массажа стало, то что салонов « СПА ТАЙРАЙ» в городе стало больше. Теперь получить сеансы настоящего тайского массажа можно: в СПА зоне Аквапарка в ТРЦ "Планета", ул. Энтузиастов, 20
и в поселке Чесноковка, ул. Школьная 6г.

Контакты

г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 106 (возле ТЦ "ИЮНЬ")
Тел: +7 (347) 246-246-0, +7 (987) 246-246-1

г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20 (СПА зона Аквапарка в ТРЦ "Планета")
Тел: +7 (987) 246-90-17

п. Чесноковка, ул. Школьная, д. 6г
Тел: +7 (950) 940-8-555


ТАЙРАЙ
Facebook
VK
Odnoklassniki
Instagram