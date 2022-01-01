Райский уголок большого города

Многие считают, что во время сеанса традиционного тайского массажа клиент должен раздеться. Однако, это совсем не так, именно этот вид массажа выполняется в удобной одежде, оголенными могут остаться ступы и кисти рук. В салоне клиенту предлагают переодеться в предложенную ему удобную одежду.



Однако независимо от техники массажа, он должен всегда начинаться со снятия напряжения и зажимов. Изначально мастер должен полностью расслабить пациента, и только после этого приступить к основной части массажа: надавливать, скручивать и растягивать отдельные части тела своего клиента.

