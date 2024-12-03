mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Зерно

Выбрать дату
2024
Башкирии не хватило денег из-за дождливого лета
3 декабря, 08:58
Башкирия кормит Татарстан
14 ноября, 16:47
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
В Башкирии оценили урожай жуткого лета
8 октября, 16:36
2020
В Башкирии собрали более четырёх миллионов тонн зерна
Глава Башкирии Радий Хабиров на странице в соцсетях рассказал о сборе зерна в этом году, отметив, что республика показала хороший результат.
22 октября 2020, 05:08
2018
В сезон 2017-2018 года экспорт зерна увеличился больше чем в полтора раза
Аналитики провели исследование грузовых перевозок зерновых культур на экспорт.
25 мая 2018, 12:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика