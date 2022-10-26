Ялалов Ирек Ишмухаметович

Вид деятельности: Сенатор от Башкортостана в Совете Федерации РФ
Дата/Место рождения: 27 января 1961, Уфа
Образование: Уфимский нефтяной институт Уфимский юридический институт МВД РФ
Семейное положение: Женат
Партия: Единая Россия
1983-1986 гг. – мастер, прораб СУ-6 треста Крупнопанельного домостроения;
1986-1989 гг. – секретарь Октябрьского РК ВЛКСМ г. Уфы;
1989-1990 гг. – инструктор идеологического отдела, инструктор сектора социально-экономического анализа Октябрьского РК КПСС;
1990-1995 гг. – Международный межотраслевой концерн «Восток», заместитель директора МП Востокстрой-2, директор МП Востокстрой-7;
1995-2001 гг. – директор Представительства ЗАО «Совинком»;
2001-2002 гг. – заместитель главы администрации Октябрьского района г. Уфы;
2002-2004 гг. – начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы;
2004-2005 гг. – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации г. Уфы;
2006 -2008 гг. – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа РБ;
2008-2009 гг. – начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа РБ;
2009-2010 гг. – первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
2010-2011 гг. – министр жилищно-коммунального хозяйства РБ;
декабрь 2011 года - январь 2012 года – исполняющий обязанности главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
С 18 января 2012 года по 27 сентября 2017 года – глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
C 3 октября 2018 года - представитель Госсобрания-Курултая РБ в Совете Федерации РФ.
Большое интервью Медиакорсети 17 апреля 2017 года
Глава администрации Уфы в годовом отчете рассказал об общественных настроениях в городе
Глава администрации Уфы объяснил, кто будет проводить такие работы.
Он заявил, что ему придется это сделать,если работа властей будет освещаться необъективно.
Глава администрации Уфы призвал подчиненных активнее работать со СМИ и населением.
В горсовете Уфы прошло голосование за кандидатуры на пост сити-менеджера.