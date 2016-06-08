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Вячеслав Завьялов
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Июнь 2016
Впечатления от визита Патриарха: тихая и светлая радость
8 июня 2016, 14:10
Журналист Вячеслав Завьялов о странных рейтингах депутатов Госдумы
2 июня 2016, 13:11
Май 2016
Журналист Вячеслав Завьялов об утерянных символах Дня Победы
11 мая 2016, 11:03
Март 2016
Пятый День скорби с камнем вместо памятника ушедшим на фронт
23 марта 2016, 19:47
Что показала игра России со Словакией
16 марта 2016, 19:45