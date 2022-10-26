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Шельдяев Александр Николаевич

Вид деятельности: министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан

Дата/Место рождения: 14 марта 1981, с. Карловка Саратовской области.

Образование: Башкирский государственный аграрный университет. Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

Резюме

Указом Главы Республики Башкортостан о структуре органов исполнительной власти Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан преобразовано в Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан.

Биография

2004 - 2005

Инженер сервисной службы ООО «ГАЛС».

2005 - 2010

Ведущий специалист общего отдела; консультант, главный консультант отдела развития ТЭК, координации отраслей экономики, ВЭС и торговли Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

2010 - 2010

Главный инженер ГУП Управление «Башмелиоводхоз».

2010 - 2014

Советник координационно-аналитического отдела; заместитель заведующего отделом инновационного развития, науки, связи и массовых коммуникаций; заместитель заведующего отделом экономического развития; заведующий отделом планирования и территориального развития департамента экономического развития Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

2010 - 2010

Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан.

2014 - 2019

Директор департамента экономического развития Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

2019 - 2019

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

2019 - По настоящее время

Министр промышленности и энергетики РБ

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