Шельдяев Александр Николаевич

Вид деятельности: министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан
Дата/Место рождения: 14 марта 1981, с. Карловка Саратовской области.
Образование: Башкирский государственный аграрный университет. Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.
Указом Главы Республики Башкортостан о структуре органов исполнительной власти Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан преобразовано в Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан.
Инженер сервисной службы ООО «ГАЛС».
Ведущий специалист общего отдела; консультант, главный консультант отдела развития ТЭК, координации отраслей экономики, ВЭС и торговли Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Главный инженер ГУП Управление «Башмелиоводхоз».
Советник координационно-аналитического отдела; заместитель заведующего отделом инновационного развития, науки, связи и массовых коммуникаций; заместитель заведующего отделом экономического развития; заведующий отделом планирования и территориального развития департамента экономического развития Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Директор департамента экономического развития Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Министр промышленности и энергетики РБ