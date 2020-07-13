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Рустем Шайахметов
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2020
Транспортный коллапс в Уфе как победа абсурда над здравым смыслом
13 июля 2020, 12:49
Уфа 20 лет спустя: новый генплан — маниловщина или трезвый расчет?
23 июня 2020, 17:13
«Хабиров против Хабирова?»: как в правительстве Башкирии завернули указ главы региона
12 февраля 2020, 16:45
2018
Экономика должна: что стоит за профицитом башкирского бюджета
3 июля 2018, 16:34
Бюджетные открытия, или зачем нужен профицит
21 июня 2018, 11:34
2017
Бюджетные мытарства Башкирии
25 октября 2017, 08:30
Правительственная поддержка пивных компаний: глупость или коррупция?
8 августа 2017, 13:58
Защитники ранних браков – башкирский вариант
19 мая 2017, 09:20
Бюджетная эффективность Башкортостана, или бедным вход воспрещён
16 мая 2017, 10:09
Серые мышки башкирской горы
13 марта 2017, 10:33
Профицитный регресс
31 января 2017, 18:49
2016
Расточительное развитие
22 сентября 2016, 09:38
Профицит бюджета или дефицит совести
22 июля 2016, 09:53