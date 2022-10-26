Хамитов Рустэм Закиевич

В 1977 году окончил Московское высшее техническое училище им.Н.Э. Баумана по специальности «Двигатели летательных аппаратов», после чего вернулся в Уфу, где в разные годы трудился в Уфимском моторостроительном производственном объединении, Уфимском авиационном институте.