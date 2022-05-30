Главный тренер покинул ФК Уфа после вылета команды из РПЛ

Напомним, о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера клуба стало известно 9 апреля 2021 года. С того момента футбольная команда отыграла 40 официальных матчей, в девяти из которых одержала победу, 16 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.