Главный тренер покинул ФК Уфа после вылета команды из РПЛ

Главный тренер покинул ФК Уфа после вылета команды из РПЛ
Главный тренер покинул ФК Уфа после вылета команды из РПЛ
30 мая, 15:12СпортАзамат НуховФото: fcufa.pro
Трудовой договор тренера с клубом стороны расторгли по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба ФК «Уфа»

Должность главного тренера футбольного клуба «Уфа» покинул Алексей Стукалов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе клуба.

Сообщается, что трудовой договор стороны расторгли по обоюдному согласию. По словам тренера, этот сезон выдался непростым.

Также Стукалов выразил благодарность болельщикам, а также всем, кто работал вместе с ним на благо футбольного клуба.

Напомним, о назначении Алексея Стукалова на пост главного тренера клуба стало известно 9 апреля 2021 года. С того момента футбольная команда отыграла 40 официальных матчей, в девяти из которых одержала победу, 16 раз сыграла вничью и 15 раз проиграла.

Также напомним, ранее стало известно, что ФК «Уфа» не попала в Российскую премьер-лигу. Несколькими днями ранее команда одержала поражение в матче с футбольным клубом «Оренбург». По итогам матча счёт составил 2:1 в пользу команды из Оренбурга.

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