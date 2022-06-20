Вице-президентом Федерации спортивной борьбы в Башкирии стал Джефф Монсон

Стало известно, что на должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы РБ был назначен чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон.
Как сообщает министр ЖКХ Башкирии в своих социальных сетях, утверждали спортсмена на данную должность накануне, 19 июня, в рамках заседания исполкома Федерации спортивной борьбы РБ.
Напомним, что Джефф Монсон открыл в Уфе школу джиу-джитсу. К слову, в сентябре 2018 спортсмен стал депутатом думы Красногорска в Московской области. Главой городского округа на тот момент был Радий Хабиров
Тем временем, на строительство Центра спортивной борьбы в Уфе из федерального бюджета было выделено 1,1 миллиарда рублей. Известно, что средства будут поступать в 2022–2024 годах. Завершить строительство планируется к 450-летнему юбилею города, который состоится в 2024 году.