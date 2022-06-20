Вице-президентом Федерации спортивной борьбы в Башкирии стал Джефф Монсон

Тем временем, на строительство Центра спортивной борьбы в Уфе из федерального бюджета было выделено 1,1 миллиарда рублей. Известно, что средства будут поступать в 2022–2024 годах. Завершить строительство планируется к 450-летнему юбилею города, который состоится в 2024 году.