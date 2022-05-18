В Ночной хоккейной лиге состязались более 21 тысячи участников

В 75 регионах страны проходил региональный этап состязаний с сентября по март, пишет sovsport.ru.
Следует отметить, что 16 мая завершился финальный этап XI Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд. 168 команд-чемпионов региональных турниров состязались за звание лучших в своих дивизионах в Сочи на пяти аренах Олимпийского парка в течение 12 дней.
Эти игры прошли в семи дивизионах, которые были разделены по возрасту и уровню спортивной подготовки. Также участвовали в дивизионе «Амазонки», где играли победительницы любительского турнира Ночной лиги женского хоккея.
Команда «СВ Металл» из Екатеринбурга выиграла главный трофей Ночной лиги Кубка Крутова, который назван в честь нападающего Владимира Крутова, и главный приз — грант Минспорта России на 100 миллионов рублей на постройку крытой ледовой арены в регионе.
В прошлом году создали дивизион «Любитель 50+», в котором впервые прошли игры турнира. Здесь приняли участие игроки старше 50 лет.
Победителями фестиваля хоккея в дивизионе «Лига Чемпионов» (Любитель 40+) победила команда «СВ Металл» (Свердловская область, г. Екатеринбург), в дивизионе «Любитель 50+» победителем стала команда ХК «Лампово» из Ленинградской области, г. п. Дружногорское. В дивизионе «Амазонки» — «Гроза-1» из Санкт-Петербурга и другие.