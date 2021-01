Башкирия планирует подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2030 в Уфе

Ранее в соцсетях появилась информация, что столица Башкирии подаёт заявку на проведение зимних Олимпийский игр в 2030 году. Пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова рассказала Mkset о планах по поводу мероприятия.

Идея такая, действительно, есть. Пока прорабатывается возможность подачи заявки. Сама заявочная кампания ещё не началась, рассказала Диана Ихсанова. Отметим, что в 2030 году планируются XXVI зимние Олимпийские игры. Уже в 2023 году в индийском городе Мумбаи будет объявлена страна, где пройдут спортивные мероприятия. Олимпиада стартует 8 февраля и продлится до 24 февраля. По данным Википедии, в настоящее время заявку на проведение подали Барселона, Варшава, Лиллехаммер, Львов, Прага, Алма-Ата, Баржоми, Саппоро, Ванкувер, Квебек и Солт-Лейк-Сити.

