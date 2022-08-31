В Уфе из-за нарушений на три месяца закроют популярный ресторан сети фастфуда

В Уфе из-за нарушений на три месяца закроют популярный ресторан сети фастфуда
В Уфе из-за нарушений на три месяца закроют популярный ресторан сети фастфуда
Вчера, 11:03ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Нарушения в деятельности ресторана представляли угрозу для здоровья граждан и окружающей среды, сообщает Башинформ со ссылкой на Октябрьский районный суд

В рамках состоявшегося 31 августа судебного заседания была доказана вина компании ООО «Бургер Рус», представлящей сеть фастфуда «Бургкр Кинг». Ранее житель дома по адресу проспект jктября 65, где расположено заведение общепита, пожаловался в Роспотребнадзор на резкий запах, исходящий из ресторана. Об этом сообщает ИА Башинформ.

Сообщается, что по итогам внеплановой проверки было выявлено, что предельно допустимые концентрации диоксида серы на территории дома превышены в 3,5 — 10 раз. В квартире обратившегося с жалобой мужчины — показатели превышены в 1,5 раза. Также стала известна и причина распространения запаха — неправильно установленная вентиляционная система в заведении.

Таким образом, Октябрьский районный суд счёл, что нарушения в деятельности «Бургкр Кинга» представляли угрозу для здоровья граждан и окружающей среды. Суд вынес решение приостановить деятельность ресторана фастфуда на 90 суток, начиная с 25 августа.

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