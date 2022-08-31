Ректор НИТУ МИСИС назвала приемную кампанию 2022 года самой результативной за 10 лет

Ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова сообщила, что приемная кампания этого года в Университете науки и технологий МИСИС оказалась самой результативной за последние десять лет. В который раз подтвердилось то, что сильные и целеустремленные абитуриенты выбирают технические и инженерные специальности.

В 2022 году конкурс на несколько направлений составлял 56 человек на одно место. Самыми актуальными являются такие направления, как IT, материаловедение и нанотехнологии, пишет inkazan.ru. С 2012 года средний балл ЕГЭ поступающих в НИТУ МИСИС увеличился на 22 балла, с 67,3 до 89 в 2022 году. Большинство абитуриентов, которые поступили в этом году, имеют аттестаты с отличием и индивидуальные достижения. Число победителей олимпиад выросло на шесть процентов, если сравнивать с 2021 годом, что составило 22% от общей численности поступивших. Среди поступивших есть много победителей и призеров сразу нескольких олимпиад. Среди них участники Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад Национальной технологической инициативы, «МИСИС зажигает звезды», акселератора SberZ. Другим трендом приемной кампании текущего года является ранняя профнавигация. Программа профессиональной навигации, которая создана университетом в 2012 году, регулярно обновляется и дополняется проектами. Каждый год количество учащихся, которые участвуют в ней, растет. Таким образом, в этом году втрое увеличилась доля выпускников совместных образовательных программ НИТУ МИСИС и всероссийских центров “Сириус”, “Артек”, “Орленок” и других, которые подали документы в вуз. Третьим трендом является растущий запрос на персонификацию образования. На сегодняшний день молодежь желает принимать участие в крупных проектах и менять мир в лучшую сторону. Конечно же, это вызов для университета, но у него есть все необходимое, чтобы ответить на него. Тут есть талантливые преподаватели, современные лаборатории и многое другое. С успехом решать задачи персонализации позволяет системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами. Формируются совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, которые помогают раскрыть личностный потенциал каждого учащегося и развить его талант. Целенаправленная работа с учащимися и системное сотрудничество с бизнес-партнерами способствовали тому, что вуз не объявлял дополнительный набор. В первой и единственной волне приема было заполнено 100% бюджетных мест.

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