Житель села в Башкирии вложил 150 тысяч рублей в карьеру жиголо, но бизнес прогорел

Мужчине предложили пикантное трудоустройство, на которое он без раздумий согласился, но напрасно, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Весьма пикантную карьеру в области оказания услуг сексуального характера предложили жителю села Большой Куганак Стерлитамакского района аферисты. Однако для того, чтобы начать данные услуги оказывать потенциальному жиголо предлагалось застраховать свою жизнь на весьма существенную сумму и зарегистрировать свою анкету на соответствующем сайте, оценивались обе услуги в 150 тысяч рублей. Мужчина заинтересованный в карьере в данной сфере поразмыслил и согласился инвестировать указанную сумму в карьеру жиголо. Он, готовый к трудовым подвигам, перевел средства, но вместо адресов заинтересованных в его горячих услугах барышень увидел, что менеджер перестал выходить на связь. Неудача привела 26-летнего мужчину к правоохранителям, которые выслушав его чаяния возбудили уголовное дело по 159 статье УК РФ.

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