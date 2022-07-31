Таковы пугающие данные ГИБДД региона, однако и они не останавливают нарушителей, следует из данных ведомства от 31 июля.

Июль в Башкирии приобрел страшную славу. Аварии на дорогах в этом месяце были массовыми и резонансными и оголили все самые актуальные вопросы, которые давно стоят ребром. Тут и нетрезвый водитель, который сбил насмерть сразу четверых девушек, возвращавшихся со встречи одноклассников домой, и аварии с пассажирским транспортом с большим количеством жертв и другие аварии, с которыми борьба ведется давно. Но судя по уходящему месяцу не так успешно, как хотелось бы. Несмотря на огромное количество жертв и пострадавших, среди которых были и несовершеннолетние водители продолжают допускать вопиющие нарушения. Так например из сегодняшней сводки ГИБДД следует, что задержано 48 нетрезвых водителей, из них 6 сели за руль в нетрезвом виде повторно. Вернемся к страшным цифрам, динамика которых если не пугает, то удивляет. Так с 18 по 25 июля, по информации регионального ГИБДД, погибло 27 человек. В это количество вошли и 6 погибших в страшной аварии с маршрутным такси Языково-Уфа. 25 июля было одним из самых страшных дней на дорогах Башкирии, всего лишь за сутки дорога унесла жизни 11 человек. Текущая неделя с 25 по 31 июля еще продолжается, но хочется верить, что количество жертв ДТП уже не увеличится. Если учитывать количество погибших 25 июля, о котором мы говорили выше — 11 человек, то за текущую неделю на дорогах погибли 15 человек. Среди них и сбитые на пешеходном переходе в Уфе мама с 4-летним малышом, которых сбила другая молодая мама. Сначала женщина объясняла произошедшее тем, что отвлеклась на своего ребенка, однако позже изменила свои показания. ДТП оказалось крайне резонансным в том числе и потому, что проблемы организации движения на дорогах остро «оголились». Mkset уже пытался разобраться в вероятных причинах страшного количества смертей и собирал реакции властей на произошедшее — ознакомиться с ними можно в материале. Но еще важнее каждому участнику дорожного движения еще раз ознакомиться с правилами, а также беспрекословно соблюдать их.

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