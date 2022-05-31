Цена халатности: что обнаружила экспертиза по делу о смерти мальчика в больнице Сибая

Коротко напомним хронологию событий. Поздно вечером 10 октября родители доставили в приемный покой Сибайской ЦГБ ребенка с жалобами на сильные боли в животе. Дежурный хирург Вагиз Загидуллин во время осмотра не нашел показаний ни для госпитализации, ни для операции и отправил их домой, добавив рекомендации по приему лекарств. На следующее утро ребенку стало хуже, родители снова приехали в больницу. Хирург Талгат Ахметов убедился, что живот мальчика стал твердым, но не спешил оперировать. Ребенку сделали клизму и «решили понаблюдать». В итоге на операцию в больнице решились только глубоким вечером. Молодые врачи - Талгат Ахметов и Линар Кидрасов – не смогли найти аппендицит, который был расположен под печенью, и позвали на помощь своего 70-летнего коллегу Михаила Кустова, который смог присоединиться к операции лишь спустя почти два часа. К тому моменту аппендикс успел лопнуть, у ребенка развился перитонит; после операции его перевели в реанимацию, ночью он умер.