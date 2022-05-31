«Дожимайте»: Хабиров потребовал нанести разметку на дорогах Башкирии

«Дожимайте»: Хабиров потребовал нанести разметку на дорогах Башкирии
«Дожимайте»: Хабиров потребовал нанести разметку на дорогах Башкирии
31 мая, 10:06ОбществоНаталья БалыковаФото: мэрия Уфы
Отсутствие линий вызывает много вопросов у жителей, сообщил он на совещании в правительстве во вторник, 31 мая.

«Я понимаю, что дожди были, но [к нанесению] дорожной разметки приступаем?», — спросил он, обращаясь к исполняющему обязанности главы республиканского Минтранса Руслану Гарипову.

Аналогичный вопрос он адресовал мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

Подчиненные ответили, что уже приступают к нанесению разметки. «Все силы и средства готовы, мы уже начали работу. Нас погода просто подвела», — сказал Ратмир Мавлиев.

Кроме того, Радий Хабиров поручил «сделать идеально» развязку на въезде в Уфу.

«Это въезд в Уфу, главные ворота. Сделайте так, как должно быть для крупного города-миллионника», — попросил он.

Городские власти рапортовали о начале нанесения дорожной разметки еще в конце апреля. В первую очередь работы планировали провести на улицах Заки Валиди, Цюрупы, 50 лет Октября, Тоннельной, Комарова, Ленина, а также на проспекте Октября и проспекте Салавата Юлаева.

Как следует из судебной практики, доводы о невозможности нанесения дорожной разметки по окончании зимнего периода в связи с погодными условиями ранее признавались несостоятельными. Суды отмечали, что неблагоприятные погодные условия не исключают обязанность лиц, ответственных за состояние дорог, выполнять необходимые работы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы